شما بنت محمد بن خالد تطلق مبادرة «الكتاب رفيق العزلة»

المصدر: العين - وام

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان مبادرة بعنوان «الكتاب رفيق العزلة» وتستهدف المصابين بفيروس «كوفيد 19» والمنعزلين خلال فترة الحجر حتى يتم لهم الشفاء.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إنها تهدف إلى شغل هذا الفراغ خلال العزلة المرضية بالقراءة عبر «كتاب إلكتروني» يساهم في تحقيق الهدوء والسكينة لديهم ويقوي عزيمتهم، ويمنحهم في الوقت ذاته قدراً من المعرفة والثقافة، ومساحة من التفكير تأخذهم للتحرر من العزل والوحدة عبر التحليق بخيالهم في آفاق العالم المتسع ويمنحهم قدراً من المتعة والسعادة.

وجاء إطلاق المبادرة خلال انعقاد مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة لمناقشة كتاب «اخلع رداء التوتر» للكاتبة لويس ليفي عبر منشط ندوة الكتاب والفيلم المصري «الضيف» عبر منشط الفيلم السينمائي.

وتعد مبادرة «الكتاب رفيق العزلة» الثانية التي تطلقها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان من خلال المجلس عبر مناشطه المختلفة، بعدما أطلقت مبادرة «التأمل في كتاب» التي وجهت لعضوات مجلس الفكر والمعرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي، والتي انطلقت بتنفيذ خطواتها الأولى مع كتاب «ابق قوياً» لديمي لوفاتو.