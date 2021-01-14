دبي في نهاية الأسبوع موسيقى وترفيه ثري على وقع الألعاب النارية

المصدر: دبي - البيان

عروض ثرية بألوان المرح والترفيه، تحتضنها دبي، في عطلة نهاية الأسبوع، ضمن فعاليات مهرجان دبي لتسوق.

حيث تتنوع بين عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والبرامج الترفيهية الأخرى المتنوعة، التي تناسب كافة أفراد العائلة.

ومن بين أبرز الفعاليات الفنية في الصدد، حفل للنجمين نجوى كرم وماجد المهندس في مركز دبي التجاري العالمي، غداً. كما يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتناول الطعام مع مشاهدة عروض الألعاب النارية في كل عطلة نهاية أسبوع من مهرجان دبي للتسوق.

وتمتزج عروض الألعاب النارية بشكل مثالي مع تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية من مختلف أنحاء العالم، والتي يتم تقديمها في الهواء الطلق في مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم المتاحة في منطقة السيف المطلة على خور دبي، ولا مير، الوجهة الشاطئية في منطقة جميرا.

وتُقام عروض الألعاب النارية أيام الخميس والجمعة في السيف الساعة 8:30 مساءً ولا مير الساعة 9:30 مساءً، وتعد أحد الأركان الأساسية لفعاليات مهرجان دبي للتسوق والمفضلة لدى زوار اثنتين من أفضل وجهات الجذب السياحي في المدينة.

ومع وجود ثلاثة أسابيع متبقية من المرح ضمن مهرجان دبي للتسوق، فلا يزال أمام العائلات والأصدقاء والمقيمين والزوار الفرصة للاستمتاع بطقس شهر يناير الرائع، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية والأنشطة والعروض الترويجية الكبرى المتاحة في مختلف المعالم والوجهات الشهيرة عالمياً ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.

ويشهد يوم السبت الموافق 30 يناير الجاري، وهو اليوم الأخير من الدورة السادسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، إقامة عروض ألعاب نارية خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان في كل من ذا بوينت الساعة 8 مساءً، والسيف الساعة 8:30 مساءً، ودبي فستيفال سيتي مول الساعة 9 مساءً، ولا مير الساعة 9:30 مساءً.