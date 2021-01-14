فن التفكير وفضاءات الإبداع والمنطق في ندوة نقاشية

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار احتفالات العالم بيوم المنطق العالمي، نظمت مؤسسة أبوظبي للفنون، أمس، الفعالية الثانية من سلسلة مجلس مؤسسة أبوظبي للفنون الثقافي الأدبي افتراضياً، تحت عنوان «من فن التفكير... إلى حرية المنطق والفلسفة»، شارك في هذه الجلسة مجموعة من الأدباء والكتاب والروائيين والنقاد البارزين، وهم الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس قسم البحوث والدراسات بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، الدكتور جمال مقابلة أستاذ قسم اللغة العربية في جامعة الإمارات، الدكتورة فدوى المغيربي أستاذ مساعد في قسم علم النفس الإكلينيكي في جامعة الإمارات، الشاعر عادل خزام، والكاتبة لولوة المنصوري.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون إنه جاء تنظيم هذه الجلسة احتفاء بيوم المنطق العالمي، وذلك لما لهذا اليوم من أهمية في بناء موروثنا الثقافي والفكري، هذا إضافة إلى إلقاء الضوء على منهج جديد يسهم في توظيف أصول علم المنطق وأثره في العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ما يسهم في نشر ثقافة التفاهم والحوار والسلام في مجتمعاتنا.

وتحدث الدكتور عمر عبدالعزيز عن دور اللغة في تحديد فكر الإنسان ودور الفلسفة في مجتمعنا المعاصر في ظل التطور التكنولوجي السريع.

أما الكاتبة لولوة المنصوري فتحدثت عن الترابط المنطقي السببي، الذي يجمع أحداث الرواية والقصة ومعايير نجاحها.

وتطرق الدكتور جمال مقابلة إلى أهمية فهم العلاقة بين المنطق والفلسفة وكيفية تطوير ذائقة الشباب المعرفية وتحسين قدراتهم في تحصيل المعرفة المعاصرة ونقدها.