«استشاري المتحف الرقمي» يستعرض خطته الاستراتيجية

المصدر: الفجيرة - البيان

عقد المجلس الاستشاري للمتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، اجتماعه الأول لعام 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، برئاسة خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور أعضاء المجلس، الدكتورة نجاة مكي، وخليل عبد الواحد، والمهندسة مريم البلوشي، وسلوى إبراهيم آل رحمة مديرة المتحف.

واستعرض الاجتماع، إطلاق الخارطة الاستراتيجية للمتحف الرقمي، وإعداد الخطة التشغيلية للنصف الأول من عام 2021، وذلك من خلال إعادة صياغة الرؤية والأهداف والرسالة والقيم وسياسات العمل، إضافة إلى مناقشة أجندة الفعاليات، والتركيز على الشراكات المجتمعية، التي من شأنها أن تخدم رهانات المتحف الرقمي، المتمحورة أساساً حول دعم حركة الفن التشكيلي في دولة الإمارات.

وتم خلال الاجتماع، المصادقة على تعيين سلوى آل رحمة مديراً للمتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي، وتكليفها بتشكيل فريق العمل، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهدفين، عبر هذا الفضاء الفني الإبداعي، كما تم مناقشة خطة تطويرية للمتحف الرقمي والمنصة الإلكترونية، التي ستحتضن كافة الأعمال الفنية للمبدعين الإماراتيين والعرب، من أجل الدفع بهذه التجربة الإبداعية الافتراضية، نحو المزيد من النضج، والقدرة على جني ثمار رهاناتها الفنية.