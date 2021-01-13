«أدنوك» تفتتح ثلاث غرف للقراءة ضمن مبادرة «تبون تقرون»

المصدر: (أبوظبي- وام)

افتتحت شركة «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال، بالتعاون مع مؤسسة «حلقة الأمل» غرفاً للقراءة في ثلاث مستشفيات في منطقة الظفرة، ضمن مبادرة «تبون تقرون؟»، إحدى مبادرات مؤسسة «حلقة الأمل».

جرى الافتتاح من خلال حفل افتراضي، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «حلقة الأمل». وتؤمن أدنوك باعتبارها شركة وطنية رائدة، بأهمية التعاون مع مختلف قطاعات الدولة في إطلاق المبادرات، التي تهدف لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، تحديداً في منطقة الظفرة، التي تعتبر مركزاً حيوياً لعملياتها.

ويأتي افتتاح غرف القراءة في كل من مستشفى الرويس، ومستشفى السلع، ومستشفى غياثي في منطقة الظفرة، بهدف دعم الأطفال المرضى، والتخفيف عنهم ورفع معنوياتهم النفسية، خلال فترة علاجهم في المستشفيات، ووفرت شركة «أدنوك» خمسمائة كتاب للأطفال بمختلف اللغات في كل غرفة.

وقالت الشيخة شما في كلمتها الافتتاحية خلال الحفل: يسعدنا اليوم الإعلان عن افتتاح ثلاث غرف جديدة للقراءة ضمن مبادرة «تبون تقرون؟» في مستشفيات منطقة الظفرة، وذلك بالتعاون مع شركة «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال، شريكنا الاستراتيجي الذي نستكمل معه مسيرتنا نحو تطوير وتعزيز النمو الفكري لدى الأطفال المرضى ومساعدتهم على الشفاء من خلال القراءة، ما يسهم أكثر في تأهيلهم للعلاج وتحسّن حالتهم الصحية، وبالتالي رفع معنوياتهم وتنمية الفكر الإيجابي عبر تعزيز حب القراءة، تماشياً مع خطى قيادتنا الرشيدة ورؤيتهم بأن الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة والمعرفة والآدب.