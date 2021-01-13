«حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات» في ندوة افتراضية

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حلقة نقاشية (افتراضية) عن كتاب «حسن شريف... محطات وتجارب وشهادات»، الذي يوثق مسيرة وتجربة رائد الفن المفاهيمي في الإمارات الفنان الراحل حسن شريف (1951ـ 2016)، يشارك في الندوة كل من الدكتور عمر عبد العزيز، الفنان محمد فهمي، الفنان خليل عبد الواحد، إضافة إلى الكاتبة رشا المالح مؤلفة الكتاب، ويديرها الفنان محمود الرمحي، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 20 يناير الجاري، عبر تطبيق «زووم»، وتبث وقائع الحلقة من خلال موقع مؤسسة العويس الثقافية على «فيسبوك».

وتأتي هذه الندوة تكريماً للفنان الراحل حسن شريف، الذي خصته مؤسسة العويس بكتاب قيم حمل الرقم 28 ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات»، التي أطلقتها المؤسسة عام 2012، حيث يقود الكتاب القارئ عبر سبعة فصول في رحلة، يتعرف خلالها إلى خصوصية الفن المفاهيمي ومدارسه وتياراته مع استعراض لتجربته وتطورها حتى الوصول إلى خصوصية أسلوبه، الذي جعله يطلق على نفسه لقب «فنان العمل الواحد»، ومن ثم انتقاله إلى العالمية.

ويعد الكتاب الذي جاء في 200 صفحة من القطع المتوسط، إضافة مهمة للمكتبة الفنية العربية لاحتوائه على سيرة الفنان الراحل، إضافة إلى ملحق صور عامة للفنان مع بعض أصدقائه أو بعض اللوحات، التي وثقت مرسم حسن شريف أو لقطات بعدسة زملائه الفنانين.

وكانت مؤسسة العويس الثقافية قد نظمت العديد من الندوات الافتراضية والأمسيات الشعرية والمعارض الفنية عبر تطبيق «زووم» في ظل جائحة «كورونا» والتي لاقت نجاحاً لافتاً، وحققت تواصلاً فاعلاً بين المثقفين والجمهور، وجسّرت المسافة بين مختلف البقاع الجغرافية العربية.