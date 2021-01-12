«طيران الإمارات للآداب» يستكمل التحضيرات النهائية

المصدر: (دبي - البيان)

باشرت اللجنة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، استكمال التحضيرات النهائية لجلسات وترتيبات المهرجان الذي ينطلق 29 الجاري ويستمر لغاية 13 فبراير في مركز جميل للفنون بدبي، ومن بينها تنظيم آليات حضور الإعلاميين وحصولهم على التصريحات اللازمة. ومن المقرر أن تركز الجلسات في الأيام الأولى على مواضيع الفنون بمشاركة نخبة الفنانين.

وفي 4 و 6 فبراير في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي ستنظم الجلسات وورش العمل المتنوعة، ويومي 12 و13 فبراير في «سركال أفنيو»، ويحتفل المهرجان خلال هذين اليومين بالآداب والإبداع. وحددت اللجنة الموعد النهائي لتقديم الطلبات للإعلاميين للحصول على التصاريح الاعلامية، بيوم الأحد الموافق 21 يناير 2021، حيث سيتم إرسال تأكيد الموافقة على البريد الإلكتروني.

يذكر أن مهرجان طيران الإمارات للآداب يعد أكبر فعالية تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة والمسموعة في العالم العربي. وتحتضن دورة عام 2021 أكثر من 90 كاتباً. وسيقام المهرجان بالتعاون مع كل من طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بالتراث والفنون والثقافة في الإمارة.