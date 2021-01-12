«إدارة المهرجانات» بأبوظبي و«أدباء الإمارات» يوقعان اتفاقية تعاون

المصدر: أبوظبي – البيان

وقعت «لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي»، مع «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» اتفاقية تعاون تهدف إلى تفعيل الشراكات الثقافية والأدبية وتوثيق أواصر التعاون المشترك بينهما، وخدمة القاعدة العريضة للكتاب والأدباء والمثقفين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وصالحة عبيد غابش أمين السر العام في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وذلك بمقر اللجنة بأبوظبي، بحضور سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مدير أكاديمية الشعر، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة.

وقال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، إن توقيع مذكرة التعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة إلى فتح أبواب التعاون المشترك مع مختلف جهات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة.

‏‏وأكد سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أن الاتفاقية مختصة في المقام الأول بالشعر، وستعمل على تعزيز حضور الشعر الإماراتي في المشهد الثقافي بشكل أقوى وأفضل، خصوصاً أن اللجنة ينتج عنها أكبر مسابقات الشعر في العالم وهما «شاعر المليون وأمير الشعراء».

‏‏من جانبها، قالت صالحة عبيد غابش، أمين السر العام في الاتحاد، «إن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة عمل الاتحاد، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى خدمة المبدع والكاتب الإماراتي، خصوصاً في مجال الشعر، وستوفر هذه الاتفاقية ‏مساحة كبيرة للثقافة الإبداعية».

وتنص الاتفاقية على تبادل الاستشارات الفنية في مجال تقييم الكتب ونشرها، والتعاون بين الجانبين على تنظيم أنشطة ثقافية وفنية، وطباعة عدد من الدواوين الشعرية لأعضاء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بشكل سنوي، ويتم ذلك بموجب اتفاقية طباعة بين أكاديمية الشعر واتحاد كتاب وأدباء الإمارات والمؤلف و/‏أو الشاعر، والتعاون على تنظيم ورش تدريبية في مختلف جوانب العمل الثقافي والفني.