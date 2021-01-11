مهرجان البحرين السينمائي ينظم دورته الأولى في أبريل

المصدر: (المنامة - رويترز)

أعلن مهرجان البحرين السينمائي إقامة دورته الأولى في أبريل المقبل مع مراعاة الاحتياطات الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الطبي الوطني للتصدي لفيروس كورونا وتأجيل بعض الفعاليات إلى وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت إدارة المهرجان في بيان أمس الأحد إنها وضعت تصوراً جديداً للمهرجان يتيح «عقد الفعاليات الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر أبريل 2021 فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي تتعذر إقامتها حتى موعد آخر في هذا العام وسوف يتم الإعلان عنه لاحقاً».

وسوف تشاهد لجنة تحكيم عربية الأفلام المشاركة بالمهرجان وتعلن عن النتائج. وأضاف البيان إنه «كانت هناك رغبة كبيرة في عمل مهرجان يلتقي فيه صناع الأفلام وجهاً لوجه مع الجمهور ولكن الوضع الحالي قد لا يسمح بإقامة مهرجان متكامل.

وسيقام المهرجان في الفترة من الأول إلى الخامس من أبريل تحت شعار «سينما لأجلك». ويأتي المهرجان امتداداً لمسابقة نادي البحرين للسينما التي أقيمت منها دورتان، الأولى في 2017 بمشاركة 15 فيلماً بحرينياً قصيراً والثانية في 2018 بمشاركة 25 فيلماً بحرينياً قصيراً.