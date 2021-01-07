دبي تفتح أبواب الفرح للجميع بفعاليات ثرية

المصدر: دبي - وام

تفتح دبي أبوابها للبهجة والسعادة، مع استعدادها لاستعادة قطاع السياحة الخارجية لزخمه، وحرصها على تقديم كل ما يضفي مزيداً من الفرح للزوار من داخل الدولة أو خارجها.

وتواصل دبي تأكيد مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، ومركز محوري للأنشطة الثقافية والحضارية، بسلسلة من الفعاليات المميزة التي تلبي ما يتطلع إليه سكانها وزوارها ضمن مختلف مجالات الفن والثقافة والرياضة. «جدول فعاليات دبي»، الذي فصّلت «دبي للسياحة» مكوناته للربع الأول من العام 2021، يتسم بالتنوّع الكبير لما يشمله من أحداث تلائم مختلف الثقافات والأذواق والأعمار.

ويعود مهرجان طيران الإمارات للآداب، إحدى أهم الفعاليات الثقافية على مستوى المنطقة، هذا العام بمشاركة نخبة متميزة من الأدباء والمبدعين والمفكرين، وسيقام من 29 يناير حتى 13 فبراير المقبل. وتستضيف «دبي أوبرا» في يناير الجاري وفبراير المقبل عروضاً ضخمة لفرق عالمية مشهورة في الأوبرا والباليه ولفنانين وموسيقيين عرب وعالميين.

كما تستضيف دبي مجموعة من العروض الكوميدية على خشبة مسرح دبي أوبرا، وفي مركز دبي التجاري العالمي، وفي مجموعة من الوجهات الأخرى. وسيكون محبو الرياضة أمام فرصة للمشاركة في سلسلة البطولات الخمس المميزة ضمن كأس دبي الذهبية للبولو، كما سيتم تنظيم تحدي محارب الصحراء وغيرها من الفعاليات الرياضية.