«فعاليات دبي» تعزف سيمفونيات الإبداع على أوتار الجمال

المصدر: دبي - البيان

تواصل دبي تأكيد مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة ومقصد مُفضّل للزوار من داخل الدولة وخارجها، ومركز محوري للأنشطة الثقافية والحضارية في المنطقة، بسلسلة من الفعاليات المميزة التي تلبي ما يتطلع إليه سكانها وزوارها ضمن مختلف مجالات الفن والثقافة والإبداع وكذلك الرياضة التي تحتل مساحة كبيرة من اهتمام مجتمع الإمارات.

«جدول فعاليات دبي»، الذي فصّلت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مكوناته للربع الأول من العام 2021، يتسم بالتنوّع الكبير لما يشمله من أحداث تلائم مختلف الثقافات وتلاقي كافة الأذواق وتناسب كل الأعمار، حيث يجد فيها الجميع ما يأمله.

فعاليات دبي أوبرا

وتستضيف «دبي أوبرا» يومي 14 و15 يناير الجاري المسرحية الكويتية «بيت بو سند»، بطولة الفنان الكبير طارق العلي ونخبة من الفنانين الخليجيين وتجري أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، كما تستضيف يومي 21 و22 يناير الجاري الأسطورة الفرنسي إنريكو ماسياس، الذي سيأخذ الحضور في رحلة رائعة من خلال موسيقاه المبهجة وأغنياته المحفورة في ذاكرة جمهوره.

وسيكون محبو عروض الباليه على موعد خلال أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل في دبي أوبرا، مع عرض «جيزيل» الشهير عالمياً، الذي يتناول قصة حب تجمع بين فتاة قروية مريضة وأمير وسيم. كما سترحب دبي أوبرا يومي 7 و8 فبراير المقبل بعرض الباليه «كارمن»، وهو أحد أضخم الإنتاجات العالمية للأوبرا الروسية، ويروي العمل قصة حب تجري أحداثها في مدينة إشبيلية في القرن التاسع عشر وهي أشهر ما قدمه المؤلف الموسيقي جورج بيزيه.

وستقدم فرقة أوبرا الدولة الروسية على مسرح «دبي أوبرا» يومي 9 و10 فبراير أوبرا فيردي الشهيرة «عايدة» في إنتاج جديد مبهر يبرز استحضار فيردي مصر القديمة على المسرح من خلال قصة حب تزهر وسط أهوال الحرب.

وسيقدم الفنان إياد الريماوي على مسرح دبي أوبرا في 12 فبراير المقبل، إيقاعات الحارات الدمشقية، وهو فنان مبدع تميز بتشكيل نمط موسيقي خاص به من خلال أنغام موسيقية استطاع من خلالها جذب الانتباه إليه من حول العالم.

«جيبسي كينغز»

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفريق على مدار سنوات طويلة، يعود أندريه رييس مع فريق «جيبسي كينغز» إلى دبي أوبرا يوم 18 فبراير المقبل، ليقدم للجمهور مجموعة من الأغاني التي طالما أعجب بها ملايين المستمعين حول العالم، إذ يعتمد الفريق على مزج الأغاني التقليدية بموسيقى البوب الغربية والإيقاعات اللاتينية ضمن قالب مبتكر.

عروض كوميدية

ومن ضمن الفعاليات الكوميدية التي ستقام على خشبة مسرح دبي أوبرا، سيكون الجمهور على موعد مع نجم الكوميديا البريطانية جاك وايتهول الشهير بإطلالاته التلفزيونية المميزة، وستقدم سلسلة ذا لافتر فاكتوري موسماً جديداً حافلاً بالمواقف الطريفة خلال الفترة من7-15 يناير الجاري.

العروض المباشرة

سيقدم منسق الموسيقى آلان وواكر عرضاً مميزاً للموسيقى الإلكترونية، ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي يوم 15 يناير الجاري حفلاً فنياً للفنانة نجوى كرم، والفنان ماجد المهندس بالإضافة إلى حفل مغني البوب الباكستاني العالمي، عاطف أسلم.

وسيكون عشاق الفنان عمرو دياب على موعد للاستمتاع بمجموعة من أفضل أغانيه في حفل يُقام في استاد دبي الدولي يوم 22 يناير الجاري. وتستقبل «دبي أوبرا» في 20 يناير المغني وكاتب الأغاني البريطاني كالوم سكوت والمغني وعازف آلة الكمان مارك إلياهو سيقدم حفلاً لأول مرة في دبي يوم الجمعة 8 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

حيث سيقدم أغاني ومقطوعات عصرية تعتمد على الآلات الموسيقية التراثية. وفي إطار التنوع الكبير الذي ستتسم به فعاليات دبي خلال الربع الأول من 2021، سيكون محبو الرياضة أمام فرصة للمشاركة في سلسلة البطولات الخمس المميزة ضمن كأس دبي الذهبية للبولو خلال الفترة من 14 فبراير حتى 5 مارس المقبل، حيث يجذب الحدث أهم محترفي اللعبة وجماهيرها من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بهذه البطولة العالمية.

ثقافة وفن

ويعود مهرجان طيران الإمارات للآداب، إحدى أهم الفعاليات الثقافية على مستوى المنطقة، هذا العام بمشاركة نخبة متميزة من الأدباء والمبدعين والمفكرين، وسيقام من 29 يناير حتى 13 فبراير المقبل، ويتميز المهرجان بمجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل الخاصة التي يستضيف المهرجان من خلالها مؤلفين وكُتَّاباً مشهورين عالمياً.

أغنيات بيلي جويل

يتوقف إيليو بايس وفرقته في دبي ضمن جولتهم العالمية لتقديم عملهم «كتاب أغنيات بيلي جويل»، وذلك يوم 18 مارس المقبل في دبي أوبرا، وتأتي هذه السلسلة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت إلى عامها السادس بنجاح لافت، وشملت أكثر من 30 من أبرز أغاني بيلي جويل الكلاسيكية.

ومع مواصلة الكثير من المغنيين الموهوبين حول العالم إحياء الأعمال التاريخية التي قدمها فريق «ذا بيتيلز» البريطاني الشهير، ستقدم فرقة «ذا بوتلغ بيتلز» حفلاً يتضمن أفضل أغاني الفريق التي يفضلها الكثير من عشاقه في رحلة تعود بهم إلى ستينات القرن الماضي، وذلك في دبي أوبرا بتاريخ 27 يناير الجاري.