فعاليات «دبي للتسوق».. أريج ثقافات العالم وفنونه في دانة الدنيا

المصدر: دبي - البيان

تتألق دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق بالفعاليات والترفيه والتجارب والعروض الفنية التي تُقام في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة. ويشمل ذلك العروض الراقصة والعروض الترفيهية المتجولة والعروض الموسيقية المباشرة والعروض المذهلة الأخرى التي تقام حتى نهاية المهرجان يوم 30 يناير الجاري.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، الضوء على عدد من الفعاليات الترفيهية الداخلية والخارجية، والتي تستهدف العائلات والمتسوقين.

وسيظهر الأخطبوط Ocho the Octopus بشكل خاص في دبي فستيفال سيتي مول من 14 وحتى 16 يناير مع عروض يومية تُقام الساعة 6:10 مساءً و7:10 مساءً و8:10 مساءً و9:10 مساءً. وسيتجول الأخطبوط الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار وعرضه 7 أمتار داخل مركز التسوق للترفيه عن الزوار من العائلات والأطفال من خلال أرجله الثماني المفصلية بالكامل وإضاءة LED الرقمية.

وسيذهل عرض التوازن Percha Balancing Act زوار سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدم من الفوعة ابتداءً من غد وحتى 9 يناير الساعة 6 مساءً و7 مساءً و8 مساءً و9 مساءً.

عروض بهلوانية ممتعة

ويجوب عرض أجنحة قوس قزح الراقص والنابض بالحياة أروقة ابن بطوطة مول ليقدم أجواءً رائعة من غد وحتى 9 يناير الساعة 7:15 مساءً و7:45 مساءً و8:15 مساءً و8:45 مساءً. ويُقام عرض أجنحة قوس قزح أيضاً في ذا بوينت من 24 وحتى 26 يناير الساعة 6:15 مساءً و6:45 مساءً و7:15 مساءً و7:45 مساءً.

ويجلب عرض باليرينا الراقص مع أضواء LED مواهب راقصات الباليه الكلاسيكي إلى دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق. ومن خلال رقصات الباليه المتخصصة والأزياء المزينة بأضواء LED، ستقوم راقصات الباليه المحترفات بتقديم عروض تذهل زوار سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدم من الفوعة من جميع الأعمار. وتُقام العروض من يوم غد وحتى 9 يناير الساعة 6:45 مساءً و8:05 مساءً و9:15 مساءً و10 ليلاً. ويعود العرض إلى منطق السيف من 14 وحتى 16 يناير الساعة 6:45 مساءً و8:05 مساءً و9:15 مساءً و10 ليلاً.

ويجمع عرض الأكروبات الهوائي LED Aerialist بين الحيل البصرية والمرنة للغاية على ارتفاع كبير، حيث تقدم إحدى محترفات ألعاب الأكروبات الهوائية هذا العرض الرائع في منطقة سيتي ووك من يوم غد وحتى 9 يناير الساعة 6 مساءً و7 مساءً و8 مساءً و9 مساءً، ومن يوم 14 وحتى 16 يناير الساعة 6 مساءً و7 مساءً و8 مساءً و9 مساءً.

وسيبهر عرض Gaudi on Stilts الجمهور من خلال السير على ركائز مستوحاة من منحوتات المهندس المعماري والفنان الإسباني الشهير أنطوني غاودي، والتجول في مختلف أرجاء سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدم من الفوعة، وهو ما يمنح الجمهور شعوراً بأن أعمال غاودي تنبض بالحياة ويقدم لهم فرصة التقاط صور سيلفي مع هذه الأعمال. ويُقام هذا العرض الرائع من يوم غد وحتى 9 يناير الساعة 4 عصراً و5 مساءً و6 مساءً و7:30 مساءً، ومن يوم 14 وحتى 16 يناير الساعة 4:30 عصراً و6:30 مساءً و8:30 مساءً و9:05 مساءً.

عرض المظلات الجوية

ويُقام عرض المظلات الجوية الرائع في سيتي سنتر مردف من يوم غد وحتى 9 يناير الساعة 4 عصراً و6 مساءً و8 مساءً. وسيقدم شخصان من محترفي عروض المظلات الجوية تجربة رائعة يستمتع بها زوار مركز التسوق من مختلف الأعمار. وسيبهر عرض White Couture زوار سيتي سنتر ديرة من خلال شخصياته المتجولة التي ستضفي لمسة من الأناقة على احتفالات مهرجان دبي للتسوق، ويقام العرض من 14 وحتى 16 يناير الساعة 5 مساءً و6 مساءً و7 مساءً و8 مساءً.

واحتفالاً بأجواء الشتاء الرائعة في دبي، يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجربة رائعة مع عرض الجليد في سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدم من الفوعة، وذلك من 14 وحتى 16 يناير.

وستبهر ليون ميرفي المغنية وكاتبة الأغاني من جنوب أفريقيا والتي تقيم في دبي منذ سن العاشرة، الجمهور من خلال صوتها الرائع في مهرجان دبي للتسوق.

وتأثرت ليون بالموسيقى الشعبية وموسيقى البوب والجاز. وستقدم عروضها الموسيقية المتميزة في لا مير من يوم غد وحتى 9 يناير، ومن يوم 14 وحتى 16 يناير، ومن يوم 21 وحتى 23 يناير.