«فاوندري»..واحة إبداع ثرية جديدة

المصدر: دبي - البيان

تمثل الوجهة الفنية الإبداعية «فاوندري»، وسط مدينة دبي، موئلاً عالمياً مهماً للفنون، بفضل ما تشتمل عليه من مقومات وتجهيزات نوعية، خاصة وأنها تتيح لعشاق الفنون وأصحاب المواهب الإبداعية مرفقاً متعدد الاستخدامات لاستضافة المعارض وصالات العرض الفنية ومساحات العمل المشتركة، بالإضافة إلى غرفة مخصصة لبث المحتوى الصوتي «بودكاست».

وتحقق «فاوندري» الكثير من الفوائد النوعية، وتتماشى مع التطور الحادث في المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم أجمع. ويخطط «فاوندري» لعرض مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المعاصرة، وتنظيم برامج ثقافية لمجتمعات دبي خاصةً، والإمارات والمنطقة عموماً، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات فنية مرموقة وقيمين فنيين وفنانين بارزين. وسيقوم المجمع الإبداعي كذلك بدعم واستضافة حوارات ومعارض فنية بمشاركة فنانين محليين وإقليميين وعالميين.

ويستهل «فاوندري» أعماله باستضافة معارض للفنانين البارزين جعفر خالدي، ونافيد عظيمي سجادي، وغونسالو مابوندا؛ بالإضافة إلى مشروع للفنانة عائشة حضير وروضة الكتبي وشيخة الكتبي؛ وعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية الخاصة لخالد شعفار. وسينظم «فاوندري» كذلك برنامجاً شهرياً من الحوارات الثقافية التفاعلية بمشاركة المجتمع المحلي.