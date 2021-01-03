«العربية للمسرح» تعلن قائمة العشرين في مسابقتي التأليف

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت الهيئة العربية للمسرح قائمة العشرين في مسابقتي تأليف النص المسرحي (الموجه للكبار والموجه للأطفال) النسخة 13 للعام 2020، حيث انتهت لجنتا التحكيم من المرحلة المهمة هذه بعد أن تعاملتا مع عدد مشاركات هو الأعلى في تاريخ المسابقتين، فقد بلغت 535 مشاركة، على النحو التالي: مائتان وثمانية وخمسون نصاً قدمت لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار فوق ثمانية عشر عاماً.

ومائتان وسبعة وسبعون نصاً قدمت لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال من ستة إلى ثمانية عشر عاماً.

ووجهت الهيئة العربية للمسرح التهنئة للكتاب الذين تأهلوا لقائمة العشرين بعد تنافس شديد، معتبرة أن وصولهم إلى هذه القائمة إنجاز مهم، خصوصاً وأن قائمة العشرين وعلى مدار النسخ الماضية حملت أسماء لامعة في عالم النص المسرحي، وصارت مصدر اعتزاز للمتأهلين.

كما حيّت الهيئة المشاركين، حيث أشارت تقارير لجنتي التحكيم إلى وفرة في النصوص الجيدة. وأكدت الهيئة أن النتائج النهائية، التي ستحدد الفائزين بالمراتب الثلاثة الأفضل في المسابقتين، سوف يتم الإعلان عنها ضمن احتفال الهيئة العربية للمسرح باليوم العربي للمسرح الذي يصادف يوم الأحد المقبل.