الحصة المدرسية القادمة.. تصوير

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae

منظومات التعليم في دول العالم، على رأس القائمة التي تُوليها الحكومات والمنظمات الدولية اهتماماً بالغاً، لما لها من عظيم الأثر على كافة مفاصل الحياة الحضارية وصناعة مستقبلٍ أفضل، كما أن تلك المنظومات، تكاد تكون الأسرع تطوّراً في العديد من دول العالم.

دولة الإمارات العربية المتحدة، من الدول الرائدة في تطوير منظومة التعليم، ورفدها بكل الأدوات الحديثة والأساليب المبتكرة، ووزارة التربية والتعليم، تلعب دوراً بارزاً وناجحاً في مزامنة العملية التعليمية في الدولة، مع مستجدات العصر من جميع الزوايا والأبعاد.

الخبر السعيد في هذا الصدد، بحسب صحيفة «البيان»، هو إبرام وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع «كانون الشرق الأوسط»، بهدف الارتقاء بمهارات الطلبة في مجالات التصوير الفوتوغرافيّ والرقميّ والفنون البصرية، وفق أرقى القواعد والمعايير المُتّبعة في هذا المجال، حيث ستتولى «كانون»، تدريب الطلبة على يد أمهر خبرائها في مجال التصوير الفوتوغرافيّ، بحيث تُنفِّذ «كانون» برامج تدريبية (افتراضية أو واقعية) للطلبة في مجال التصوير الفوتوغرافي، لتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم الابتكارية في هذا المجال، وإعداد محتوى البرامج التدريبية للطلبة في مجال التصوير الفوتوغرافيّ، وإعداد اختبارات تقييم المستوى المعرفيّ للطلبة، بعد إتمام برامج «كانون» التدريبية، وإقامة معارض لمنتجات «كانون»، مُخصّصة للطلبة في مجال التصوير الفوتوغرافيّ، إلى جانب تنظيم معسكرات طلابية متخصّصة في مجال التصوير، فضلاً عن عقد مسابقاتٍ تنافسية طلابية في مجال التصوير، كما ستقوم «كانون» بتطوير وطرح فيديوهات تعليمية للطلبة في مجال التصوير.

سعدنا بذلك، وقد توقّعناه منذ سنوات، ونؤكِّدُ رؤيتنا بأن حصة «التصوير» قادمة لتحجز مكانها بقوة بين الحصص المدرسية الأساسية، ذلك أن المعرفة البصرية، باتت مهارة أساسية ومؤثرة في أغلب مفردات الحياة اليومية، بكل مساراتها.

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امتحان مادة «التصوير».. سيكونُ ممتعاً