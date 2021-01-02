مدرج خورفكان يفتح فصلاً جديداً للفن

المصدر: (الشارقة - وام)

شهد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الأمسية الغنائية التي قدمها النجم الإماراتي حسين الجسمي والنجمة المصرية أنغام، على أضواء مدرج خورفكان، لتعلن خورفكان بداية فصل جديد للفن والجمال في إمارة الشارقة.

حضر الحفل كذلك طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. وأعرب حسين الجسمي عن سعادته الكبيرة بحضوره على مدرج خورفكان، فيما أعربت الفنانة المصرية أنغام عن سعادتها في وقوفها لأول مرة أمام جمهورها في مدينة خورفكان.

وعلى أضواء المدرج والألعاب النارية التي زينت سماء المدينة وأنارت ساحلها، عاش أهالي خورفكان وجمهور الأغنية العربية ليلة لا تنسى، قدّم فيها الجسمي وأنغام مختارات من أحدث أعمالهما، وأخرى من أبرز ما غنيا خلال مسيرتهما الفنية، فلم يتوقف الجمهور الذي حجز كامل المقاعد المتاحة في المدرج عن الهتاف والتصفيق وهم يستمعون إلى روائع الجسمي «قاصد» و«أول عشق» و«الجبل»، والأغنيات التي سجلت فيها أنغام علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي من «سيدي وصالك» إلى «حالة خاصة جداً»، وصولاً إلى «أكتبلك تعهّد».

الحفل الذي قدمته الإعلامية لجين عمران بترحيبها بالفنانين ومباركتها لأهالي خورفكان على أحدث المعالم الثقافية والفنية التي شيدت في المدينة، استهل مع النجمة أنغام، التي اعتلت المسرح بقيادة المايسترو هاني فرحات وعلى موسيقى أغنية «سيدي وصالك» التي أبدعت في تقديمها بإحساسها وصوتها العذب.

ثم استقبلت مدينة خورفكان في ليلة استثنائية، ابنها البار الفنان حسين الجسمي، الذي استهل حفلاته الغنائية في التحفة المعمارية الفنية الثقافية الراقية الجديدة «مدرّج خورفكان»، مع دخول العام الجديد 2021، على وقع الألعاب النارية التي انطلقت عند منتصف الليل وسط أجواء الفرحة الكبيرة بين الجمهور الحاضر في المدرّج من أهل المدينة وضيوفها الذين ضربوا أروع الأمثال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقد شهدت فقرات الحفل الذي حضره 50% من الطاقة الاستيعابية لمدرج خورفكان، مجموعة من المفاجآت التي بدأت بعرض فيديو خاص عبر الشاشة الكبيرة للمسرح، أعد خصيصاً عن مسيرة الجسمي الناجحة والمتميزة في الوطن العربي والعالم، قدمته الإعلامية لجين عمران وسط هتافات الجمهور المرحب بالجسمي، ليكون دخوله أمام الجمهور بعرض فيديو لقصيدة «أغلى ناسي» من أشعار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليتبعها بمجموعة كبيرة من روائع أغنياته المتنوعة التي رددها الجمهور دون توقف على مدار ساعتين وعشرين دقيقة.