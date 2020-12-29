برامج فنون في «الرابطة الفرنسية» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الرابطة الثقافية الفرنسية في مقرها الجديد في أبوظبي عدداً من البرامج الجديدة لتعليم فنون الرسم والتصوير باعتبارها المكان المناسب لإبراز الفنون المُبتكرة داخل الإمارات، ويستضيف مقر الرابطة العديد من المعارض مع توفيره لعُشّاق الفنون تجربة تعليمية استثنائية لإتقان أشكالها المُختلفة.

ومن المؤكد أن الفن بحر مجاله عميق يحتاج إلى التعلّم، لذا لا يمكن لعشاق الفن الحصول عليه بأي طريقة أخرى. ودعت الرابطة محبي الرسم والتصميم للانضمام إلى جلسات الفنون الترفيهية المرحة والتعرّف إلى المعنى الكامن وراء كل فن بلكنة مع فصول الفنون المنسقة من الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي المتاحة لجميع الأعمار.

ابتداءً من 11 يناير 2021، سوف تقيم الرابطة ورش عمل تعليمية تمتد على 5 جلسات حول الرسم، التلوين، الخزف، الفخّار، الخط والتصميم بإشراف الفنان المُحترف عبد السلام الفلاح، الذي يحمل في جعبته خبرة رائدة في مجال الفنون تجلّت بوضوح عبر مشاركته في العديد من المعارض الجماعية.

ودعت الرابطة المشاركة للحرص على التقاط الأساسيات والنظريات والتقنيات الاحترافية مع هذا الرسام الشهير.

وتتيح البرامج استكشاف خفايا الرسم باستخدام ألوان الأكريليك، وتعلّم النظريات الكامنة وراء تعريفات الألوان وفئات الألوان ومزج الألوان والتقنيات والقماش والكولاج من خلال حصص تعليمية تمتدّ على مدى 5 جلسات. وكذلك تعلّم نسخ الواقع بضربة قلم على ورقة في ورشة الرسم المكونة من 5 جلسات. كما تضم البرامج ورشة عمل في فنّ الفخار والخزف تعرّف بأساليب الخزافين في تحويل الصلصال إلى فن.

وفي ذات السياق تهتم البرامج بفنّ الخط العربي والأساليب الرئيسية فيه وكيفية استخدام المعدات المتعلقة به، إلى جانب ورشة في فنّ التصميم التي تطور مهارات وضع التصاميم.