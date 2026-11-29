كتب حمد محمد المقعودي، من إمارة دبي، اسمه أول المتأهلين إلى «المربع الذهبي» في النسخة السادسة والعشرين من بطولة فزاع لليولة، بعدما حسم المواجهة الافتتاحية للدور الثاني أمام منافسه محمد ناصر آل علي، من إمارة دبي أيضاً، في الحلقة الخامسة من برنامج «الميدان» بنسخته الثانية والعشرين، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وجاءت انطلاقة الدور الثاني لتضع اليويلة أمام مستوى جديد من المنافسة، مع ارتفاع سقف التحديات وزيادة متطلباتها الفنية والبدنية، في مرحلة يتنافس فيها ثمانية يويلة على أربع بطاقات مؤهلة إلى المربع الذهبي، لمواصلة مشوارهم نحو كأس فزاع الذهبي، الذي يمثل طموح المشاركين في واحدة من أبرز البطولات التراثية، وأكثرها تنوعاً وشمولية.

وشهدت المواجهة الأولى من هذه المرحلة تنافساً قوياً بين المقعودي وآل علي، في أمسية تابعها جمهور قلعة الميدان في المرموم، وقدمها راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونُقلت مباشرة عبر شاشة سما دبي، وأثير إذاعة الأولى، وقناة المركز على «يوتيوب».

استُهلت منافسات الحلقة بتحدي اليولة على إيقاع أغنية «سبعة أنعام»، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، ويتولى تحكيم التحدي خليفة بن سبعين، حيث نجح المقعودي في الوصول إلى الجرس ثلاث مرات، ليحقق الأسبقية على منافسه، ويحصد العلامة الكاملة البالغة 25 علامة.

وفي تحدي «شد شداد»، الذي يتولى تحكيمه حمد بن ظبيب الشامسي، نجح كلا المتنافسين في الحصول على العلامة المخصصة له، فيما عزّز المقعودي تقدمه بفوزه في سباق السباحة، الذي أُقيم في مجمع حمدان الرياضي، ليضيف 15 علامة إلى رصيده.

معايير أعلى

وحملت منافسات الرماية في الدور الثاني معايير أكثر صعوبة، مع زيادة مسافة الأهداف إلى 15 متراً، ومسافة الجري إلى 10 أمتار، إلى جانب إضافة مهمة تركيب المخزن، الأمر الذي وضع المتنافسين أمام اختبار أكثر دقة للسرعة والتركيز، ونجح محمد ناصر آل علي في حسم التحدي لصالحه، محققاً 15 علامة، أعادت إليه آمال المنافسة.

وفي تحدي «عدّ القصيد»، الذي يتولى تحكيمه الشاعر خميس بن بليشة الكعبي، استعاد المقعودي تفوقه بحصوله على العلامة الكاملة البالغة 15 علامة، قبل أن يؤكد أحقيته بالتأهل في تحدي «زمط هين»، الذي ارتفعت مسافته في هذه المرحلة إلى 1000 متر على مضمار المرموم، حيث نجح في حسم السباق، وإضافة 20 علامة إلى رصيده، ليصبح أول فرسان المربع الذهبي للبطولة.

مهارات للمستقبل

وأكدت ناتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن رفع مستوى صعوبة التحديات مع تقدم مراحل البطولة يستند إلى رؤية تتجاوز تطوير الأداء التنافسي، وتهدف إلى استثمار ما يختزنه الموروث الإماراتي من مهارات وقدرات إنسانية، تزداد أهميتها في حياة الشباب اليوم.

وقالت: «حين نتأمل المهارات التي أتقنها أهل الإمارات قديماً نجد أنها لم تكن منفصلة عن احتياجات حياتهم، بل كانت تعبيراً عن قدرتهم على التكيف مع البيئة، وحسن التصرف، والصبر، وسرعة اتخاذ القرار، ومن هذا المنطلق نحرص في الميدان على أن يكتشف الشباب القيمة الكامنة وراء كل تحدٍ، فاليولة تعلّمهم التحكم والتركيز، والرماية تختبر قدرتهم على ضبط النفس، والسباحة وسباقات الهجن تنمّيان قدرتهم على التحمل، فيما يمنحهم القصيد ثراء لغوياً وقدرة على التعبير، إننا أمام موروث يختزن أدوات لبناء الشخصية، وهي أدوات لا تفقد قيمتها بتغير الزمن».

وأضافت: «من المهم أن يدرك الشباب أن ما ورثوه عن أجدادهم هو حصيلة تجارب إنسانية طويلة صقلت شخصية الإنسان الإماراتي، ومنحته القدرة على التعامل مع تحديات الحياة بإمكانات عصره، واليوم حين نضع اليويلة أمام تحديات تتدرج في صعوبتها فإننا نمنحهم فرصة لاكتشاف قدراتهم وإدراك أن حدود إمكاناتهم قابلة للتوسع بالالتزام والإصرار، ولعل أجمل ما يمكن أن تحققه بطولة تراثية هو أن يكتشف الشاب في إرث أجداده ما يعينه على النجاح في حياته المعاصرة».

حضور فني

وحلّ الفنان هزاع الرئيسي ضيفاً على الحلقة الخامسة من برنامج «الميدان»، حيث قدّم فقرة غنائية متميزة، لقيت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي ملأ مدرجات قلعة الميدان، في أمسية جمعت بين حماس المنافسات وجمال الفنون الإماراتية، ضمن الهوية الفنية والتراثية، التي يتميز بها البرنامج.

ومع حسم المقعودي أولى بطاقات المربع الذهبي تتجه الأنظار إلى المواجهات الثلاث المتبقية من الدور الثاني، التي ستحدد هوية اليويلة الثلاثة، الذين سيرافقونه إلى المرحلة المقبلة، وسط ترقب لمستويات المنافسة في ظل المعايير الجديدة للتحديات، واقتراب المشاركين خطوة أخرى من تحقيق حلم رفع كأس فزاع الذهبية.