خطفت صورة المصور الكويتي «فيصل حمادة» الأضواء في حفل تتويج فائزي الدورة الخامسة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، في متحف المستقبل بدبي. الصورة حصلت على المركز الثاني في محور «التصوير الرياضي» وتفاعل معها جمع من المصورين والإعلاميين ووسائل الإعلام الكويتية والعربية.



نرى في صورة فيصل سيارة من طراز «ماكلارين» مخصصة لسباقات الفورمولا 1، تنطلق بسرعة فائقة عبر الحلبة تحت وهج غروب الشمس، حيث يمتد مسارها ليحول الضوء المحيط إلى شرائط أفقية تتدرج بين ألوان العنبر والذهبي والأسود الداكن. تبدو السيارة صغيرة لكن معالمها واضحة بحدة وسط المشهد، بينما يمتزج طلاؤها المميز بلون «البابايا» مع تدرجات لون السماء الدافئ. التأثيرات الضبابية نجحت في تحويل الحلبة والأجواء المحيطة إلى خطوط لونية انسيابية لإبراز سرعة السيارة بأسلوب درامي متناغم مع الدقة والحركة والضوء.



المركز الأول في هذا المحور كان من نصيب المصور الصيني «هونغبين وو» بصورة من منطقة «غولو» الجبلية في مقاطعة تشينغهاي الصينية، نرى فيها مجموعة من الرهبان الشباب قاموا بتنظيف ملعب كرة السلة في معبدهم ثم بدأوا مباراة عفوية في ملعب خرساني يبدو كجزيرة صغيرة وسط الثلوج المحيطة، حيث يتباين سطحه الداكن مع المشهد الأبيض الشاسع. المصور الروسي «كيريل كودريافتسيف» جاء ثالثاً بصورة نشاهد فيها المتزلج الألماني «نواه فيكتور» مُحلقاً في الهواء خلال تصفيات التزلج الحر على الجليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 في إيطاليا، وقد أحاطت هالة دائرية متوهجة بجسده مع خلفية سماء زرقاء داكنة، ليبدو فيكتور وكأنه مُعلّق في مركز التوهج الشمسي.



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فخورون بالقوة التنافسية الدولية للعدسات الخليجية

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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