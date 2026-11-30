

لم تعد زيارة المعارض الفنية تقتصر على الوقوف أمام لوحة أو تأمل منحوتة، فثمة تحول متسارع في طريقة تقديم الفن وتلقيه، تفرضه تجارب غامرة تجعل الجمهور جزءاً من العمل نفسه، وتدعوه إلى التحرك داخله والتفاعل مع عناصره البصرية والسمعية.



وفي دبي، التي تتسع فيها مساحات العرض الفني وتتعدد أشكال التجارب الثقافية، باتت هذه المعارض تستقطب شرائح جديدة من الجمهور، خصوصاً الشباب والعائلات والأجيال الأكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا، ممن قد لا تكون المعارض التقليدية وجهتهم الأولى.

ويعكس هذا التحول حضوراً متزايداً للفنون التي توظف الضوء والصوت والإسقاطات الرقمية والواقع الافتراضي والتفاعلي، لتقديم أعمال تتجاوز حدود الصورة الثابتة إلى فضاءات متعددة الحواس. ولم يعد الأمر مجرد استخدام للتكنولوجيا بوصفها وسيلة للإبهار، بل أصبح اختباراً لإمكاناتها في إعادة بناء العلاقة بين العمل الفني والمتلقي، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الثقافية والاقتصاد الإبداعي.

وتقدم دبي نماذج واضحة لهذا التحول، من بينها متحف «آرتي ميوزيوم» في دبي مول، الذي يمتد على مساحة تقارب 2800 متر مربع، ويضم 14 منطقة فنية تحت عنوان «الطبيعة الأبدية».

ويعتمد على الإسقاطات الضوئية وأنظمة التفاعل القائمة على المستشعرات، إلى جانب المؤثرات الصوتية والعطرية، لتحويل مشاهد الطبيعة والزهور والشلالات والكائنات البحرية إلى عوالم رقمية تحيط بالزائر وتثري تجربته الحسية.

وفي اتجاه آخر، يقدم «مسرح الفن الرقمي» (ذا ثياتر أوف ديجيتال آرت) في مدينة جميرا نموذجاً لتوظيف الإسقاطات الرقمية والصوت في تقديم أعمال وعروض فنية غامرة، بينما تمثل تجربة «آيا يونيفرس» نموذجاً آخر للفضاءات التفاعلية التي تعتمد على الإضاءة والشاشات والمرايا والألياف الضوئية، لابتكار عوالم خيالية تتيح للزوار التنقل والتفاعل معها.

ولم يقتصر الحضور على المنشآت الدائمة، إذ شهدت دبي، مؤخراً، خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر، الدورة الحادية والثلاثين من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي امتد برنامجه الفني عبر مواقع متعددة في الإمارة، وقدم أكثر من مئة عمل وتركيب فني يستكشف العلاقة بين الفن والتكنولوجيا.

عوالم بصرية

وفي هذا السياق، تؤكد الدكتورة فاطمة حمدي، مديرة برنامج الدراسات العليا بجامعة مصر للمعلوماتية، في تصريحات لـ«البيان» أن الانتشار المتزايد للتجارب الفنية الغامرة عموماً وفي دبي على وجه الخصوص، يمثل تحولاً جوهرياً في مفهوم الممارسة الفنية المعاصرة، إذ لم يعد الجمهور مجرد متلقٍ للعمل الفني، بل أصبح شريكاً في تجربة متعددة الحواس تتداخل فيها الصورة والحركة والضوء والصوت والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يفتح المجال أمام استقطاب شرائح جديدة، خصوصاً الشباب والأجيال الأكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا.

وتوضح أن نجاح هذه التجارب يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية، هي الرؤية الفنية والإبداعية، والبنية التكنولوجية المتقدمة، والعنصر البشري المؤهل، مشيرة إلى أن التكنولوجيا لا تصنع فناً مؤثراً بمفردها، وإنما تكتسب قيمتها من قدرتها على ترجمة الفكرة الإبداعية إلى تجربة تفاعلية ذات مضمون جمالي وفكري.

وتضيف أن التحكم في الضوء والصوت والإسقاطات البصرية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز والذكاء الاصطناعي، كلها أدوات تسهم في بناء التجربة، لكنها تحتاج إلى مساحات متخصصة ومجهزة، ومعامل للفنون الغامرة، إلى جانب فرق عمل تجمع بين الفنانين والمصممين والمبرمجين.

وتشدد حمدي على أن الفارق بين التجربة الفنية والترفيهية لا يكمن في حجم المؤثرات التكنولوجية، بل في الرؤية الإبداعية والمضمون الذي تقدمه، موضحة أن الفن والترفيه يمكن أن يتكاملا دون أن يفقد العمل الفني قيمته الجمالية أو الفكرية.

ومن زاوية نقدية، تبرز رؤية الكاتب والناقد التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز، الذي يؤكد أن الإبهار البصري وحده لا يكفي للحكم على جودة العمل الفني، وأن الفكرة والرؤية والخبرة الإنسانية تظل أساس تميزه، مهما تطورت أدوات تنفيذه.

ورغم أن حديثه تناول توظيف الذكاء الاصطناعي في الفن التشكيلي، فإن رؤيته تطرح معياراً مهماً لتقييم التجارب الغامرة أيضاً؛ فالقيمة الفنية لا تتحدد بمدى قدرة التكنولوجيا على إدهاش الجمهور، وإنما بما تحمله التجربة من فكرة ومضمون، وبقدرتها على تحفيز المتلقي على التأمل والتفاعل، بدلاً من الاكتفاء بمشاهدة مؤثرات بصرية جذابة.