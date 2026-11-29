أشاد سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، بدور الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبأرشيف وزارة الخارجية الروسية في حفظ الذاكرة، وبتوثيق العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية وتعزيزها؛ مؤكداً عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة ومراعاة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرضاً للوثائق والصور الأرشيفية، نظمته وزارة الخارجية الروسية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية، بمناسبة مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، بحضور الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، والدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف «عربيكا»، وعدد من كبار المسؤولين الروس، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

هذا واطلع سيرغي لافروف على الوثائق والصور التاريخية، التي يوثق بعضها محطات بارزة في مسيرة العلاقات الإماراتية - الروسية، فيما قدم الدكتور عبدالله ماجد آل علي شرحاً لمحتويات المعرض، مستعرضاً دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ تاريخ دولة الإمارات، وتوثيق مسيرة الاتحاد، وإبراز الشواهد التاريخية، التي توثق علاقات الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة.



وبهذه المناسبة شكر وزير الخارجية الروسي الأرشيف والمكتبة الوطنية، وأرشيف وزارة الخارجية الروسية، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا على جهودهم في توثيق العلاقات، وإقامة معرض مشترك، وأكد لافروف في كلمته، خلال افتتاح المعرض، أن دولة الإمارات شريك استراتيجي حقيقي لروسيا، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح الوطنية، ويقدم نموذجاً للتفاعل المتكافئ بين الدول؛ معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تستحضر مسيرة 55 عاماً من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وقيادتيهما.



من جانبه أكد محمد أحمد الجابر أن العلاقات الإماراتية - الروسية، القائمة على الحوار البنّاء، تشهد تطوراً متواصلاً في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإنسانية، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر الصداقة مع روسيا، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.



وعلى صعيد متصل شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية، في احتفالات سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، من خلال عرض فيلم وثائقي يستعرض محطات مفصلية في مسيرة الاتحاد، ومجموعة من الوثائق التاريخية، التي توثق تطور علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين على مدى العقود الماضية، وتبرز أهمية الوثائق في حفظ الذاكرة الوطنية، وتوثيق مسيرة العلاقات الدولية.

وشهدت الاحتفالات عروضاً ثقافية وتراثية إماراتية، استحضرت أصالة الموروث الشعبي، وجسدت الاعتزاز بالهوية الوطنية، وما تزخر به دولة الإمارات من إرث حضاري وثقافي.

وبدوره أشاد الدكتور عبدالله ماجد آل علي بجهود سفارة الدولة في تنظيم الاحتفالات، وما تضمنته من فعاليات عكست الصورة الحضارية لدولة الإمارات، وما حققته من إنجازات ونهضة شاملة في ظل قيادتها الرشيدة، مؤكداً أن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية تأتي تجسيداً لدوره في صون الذاكرة الوطنية والتعريف بتاريخ الدولة وتراثها، وإبراز المحطات التاريخية، التي أسهمت في بناء جسور الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز حضور الوثيقة التاريخية بوصفها شاهداً على مسيرة العلاقات بين الشعوب والدول.