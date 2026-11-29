نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية محاضرة بعنوان «فن الكاريكاتير في الصحافة ما بين الماضي والحاضر»، ضمن مشاركتها في معرض «بيغ باد وولف للكتاب 2026» في عجمان، قدمها خالد جلل، رسام الكاريكاتير ومصمم الجرافيك، واستعرض خلالها تطور هذا الفن وأبرز التحولات التي شهدها في ظل التطور التكنولوجي.

وتناول خالد جلل مراحل إنتاج الكاريكاتير الصحفي، بدءاً من أدوات الرسم التقليدية وأساليب العمل في المؤسسات الصحفية، وصولاً إلى الرسم الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على انعكاس هذه التحولات على لغة التعبير البصري وسبل التواصل مع الجمهور.

وأوضح أن جوهر فن الكاريكاتير يكمن في الفكرة، وفي قدرة الفنان على قراءة الأحداث وتحليلها وتقديمها في قالب بصري مكثف، يوظف الرمز والمبالغة والمفارقة والسخرية، مشيراً إلى أهمية الثقافة الصحفية والرؤية النقدية في إثراء الرسوم وتعزيز تأثيرها.

واستعرض الفرص التي أتاحتها الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التجريب وتسريع الإنتاج وتطوير المشاهد وتحريك الرسوم، إلى جانب التحديات المرتبطة بحقوق الفنانين وأصالة الأعمال والحفاظ على الهوية الفنية.

واختتم المحاضرة بالتأكيد على أن المنصات الرقمية أسهمت في توسيع انتشار فن الكاريكاتير وتعزيز التفاعل معه، مشيراً إلى أن مستقبل هذا الفن يتجه نحو إنتاج محتوى بصري متكامل يجمع بين الرسم والتحريك والصوت والمؤثرات، مع بقاء الفكرة والرؤية الإنسانية أساساً للإبداع.