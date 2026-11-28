

تغوص سلسلة «الحواس» للكاتبة الإماراتية نادية النجار في عوالم الطفل، مستثمرة متعة الحكاية وسحر الاكتشاف في تقديم قصص شائقة تمزج بين الخيال والمعرفة، وتحفز الصغار على سبر أغوار العالم من حولهم والتفاعل مع تفاصيله بفضول وشغف.

كما تمنح السلسلة القراءة بعداً يتجاوز التسلية، لتغدو رحلة حسية ووجدانية تثري خيال الطفل، وتترك أثراً عميقاً في وعيه.



وعن التحدي الذي واجهته في كتابة السلسلة، توضح الكاتبة نادية النجار أن أبرز الصعوبات تمثلت في تحويل مفاهيم مجردة، مثل الحواس، إلى حكايات تناسب فئة عمرية دقيقة تتراوح بين ثلاث وست سنوات.

وتشير إلى أن تجاوز هذه الصعوبة تطلب الاقتراب من عالم الطفل وتفاصيله اليومية، والانطلاق من الأشياء التي تسترعي انتباهه وتثير فضوله، كالأصوات المحيطة به والأطعمة التي يبدأ بتذوقها، مع اعتماد لغة مبسطة وسلسة تتيح لخياله مساحة آمنة للفهم والتخيل.



ولا يقتصر دور الكلمة على تبسيط المفاهيم وتقريبها إلى ذهن الطفل، بل يمتد ليكتسب بُعداً أعمق حين تصل إليه بصوت الأم أو الأب؛ إذ تؤكد النجار أن القراءة الأسرية تسهم في تعزيز الروابط العاطفية والنفسية، وتحول وقت الحكاية إلى لحظات دافئة تبقى راسخة في ذاكرة الطفل، وتشكل علاقته الأولى بالكتاب، وتغرس فيه حب القراءة منذ سنواته الأولى.



الطفلة جوري، أحد قراء السلسلة بمساعدة والدتها ذكرى، حين بدأت علاقتها بالكتاب عبر لعبة «بطاقات الأبيض والأسود»، قبل أن تتدرج هذه الخطوة وتستقر كطقسٍ يومي يتمثل في قراءة قصة أو قصتين قبل النوم ومنها سلسلة «الحواس»، التي حسب ما تقول هي أثرت معارفها وغذت خيالها.



وعبرت جوري عن تعلقها الكبير بالقصص التي تقرأها لها والدتها، مستحضرة قصة رافقتها أثناء وجودها في المستشفى؛ فقد لامست تفاصيل الحكاية تجربتها الشخصية خلال خضوعها لعملية جراحية، لتجد في القصة انعكاساً لواقعها العلاجي يمنحها شعوراً بالألفة والسكينة.



وفي الاتجاه ذاته، يبرز أثر سلسلة «الحواس» في ذاكرة الطفل زايد، الذي عبّر عن حبه للقصص التي ترويها له عائلته قبل النوم، لافتاً إلى أنه ما زال يتذكر بدقة «صوت العجلة» الذي تقلّده والدته أثناء السرد؛ وهو ما يؤكد أن الصوت العائلي والتفاصيل المسموعة لا يقتصر أثرهما على إمتاع الطفل لحظة السماع، بل يرسّخان الحكاية في ذهنه ويجعلان منها تجربة فريدة.