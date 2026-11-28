

نظم مجلس اللسان العربي بموريتانيا بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية بالشارقة وبالتعاون مع المندوبية العامة للشؤون الدينية برئاسة الجمهورية في السنغال الدورة الثالثة من «مؤتمر اللغة العربية في أفريقيا» تحت عنوان «تعليم اللغة العربية في أفريقيا.. المكاسب والمصاعب» الذي استضافته العاصمة السنغالية دكار خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفخامة الرئيس بشير جوماي دياخار فاي رئيس جمهورية السنغال وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين وممثلي المؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية من نحو 40 دولة.



وبحث المؤتمر سبل البناء على الإرث الحضاري المشترك بين اللغة العربية واللغات الأفريقية وتطوير منظومات تعليم العربية في دول القارة وتوسيع مجالات استخدامها في الحياة العامة والقطاعات الاقتصادية والمعرفية إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بخدمتها والاستفادة من التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليمها ونشرها.



حضر حفل افتتاح المؤتمر الذي أقيم في جامعة الشيخ آنتا جوب بدكار الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة والدكتور الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا والدكتور جيم عثمان درامي المندوب العام للشؤون الدينية وإدماج خريجي اللغة العربية في السنغال والدكتور محمدو كوني وزير الشؤون الدينية والعبادة والعادات في جمهورية مالي إلى جانب ممثلين عن الحاضرات الصوفية وأساتذة اللغة العربية في السنغال.



وقال الدكتور امحمد صافي المستغانمي إن جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في خدمة اللغة العربية والثقافة تنطلق من رؤية حضارية تؤمن بدور المعرفة في توثيق أواصر المحبة والتفاهم بين الشعوب، مؤكداً عمق حضور اللغة العربية في القارة الأفريقية وما تحظى به من مكانة في وجدان شعوبها وثقافاتها، مشيراً إلى دورها في تدوين العلوم وحفظ التاريخ ونقل المعارف والقيم الإنسانية عبر الأجيال وإلى ما يجمعها باللغات الأخرى من علاقات تثري التجربة الثقافية والحضارية للمجتمعات.



وأضاف أن العربية في أفريقيا في عقر ديارها هي بين أهلها ومحبيها، مؤكداً أهمية المحافظة على اللغات الوطنية التي يتحدث بها أبناء كل بلد وتعزيز الحوار والتواصل بين الناطقين باللغات المختلفة، مشيداً بإسهامات علماء السنغال وأدبائها وشعرائها في خدمة اللغة العربية، مستحضراً جهود عدد من أعلامها الذين تركوا إرثاً علمياً وأدبياً ممتداً عبر حدود القارة، كما ثمّن جهود المؤسسات التربوية والدينية في تنشئة الأجيال وتعليمها العربية ودور الشركاء في تنظيم المؤتمر وجمع المعنيين بمستقبل اللغة العربية في أفريقيا.



من جانبه أشاد الدكتور الخليل النحوي بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم العمل التربوي والثقافي في القارة الأفريقية والعالم، مستعرضاً عدداً من منجزات سموه العلمية والمعرفية، وفي مقدمتها «المعجم التاريخي للغة العربية» الصادر في 127 مجلداً، والذي يمثل مرجعاً للباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ اللغة العربية وتطورها.



وقال: لسنا اليوم بحاجة للتغني بمكانة اللغة العربية في أفريقيا وإنما نحن بحاجة إلى تفعيل حضورها واستثمار عطائها التاريخي البشري، والتمكين لها في واقع الحياة العامة وفي مسارات التنمية وفي عالم التقانة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ونحن بحاجة إلى إبرام عقد شراكة بينها وبين لغاتنا الأفريقية وسائر لغات التواصل والعمل الأخرى السائدة في القارة.



وتناولت الجلسات العلمية للمؤتمر تجارب عدد من الدول الأفريقية في تعليم اللغة العربية، وناقشت واقع المؤسسات التعليمية والأكاديمية المعنية بتدريسها والتحديات التي تواجه المعلمين والدارسين وفرص تطوير البرامج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات الأفريقية ومتطلبات التنمية فيها.



واستعرض المشاركون واقع التعليم العربي في إثيوبيا والسنغال وبوركينا فاسو وغانا وغامبيا وغينيا والغابون وساحل العاج وجنوب أفريقيا وعدد من دول القارة الأخرى، وبحثوا سبل توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير تعليم اللغة العربية والاستفادة من التجارب الوطنية في إدماج خريجي مؤسسات التعليم العربي في الحياة المهنية والعامة بما يوسع الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم.



وتضمن البرنامج العلمي مداخلات لممثلي مؤسسات عربية وأفريقية معنية باللغة والثقافة والتعليم من بينها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والمعهد الثقافي العربي الأفريقي ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية ورابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل بما أتاح تبادل الخبرات وبحث مجالات التعاون المؤسسي في خدمة اللغة العربية.



واحتفاءً بإسهامات شعراء القارة الأفريقية في إثراء الأدب العربي شهد المؤتمر الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة «لغة الضاد... مزمار أفريقيا» التي نظمها مجلس اللسان العربي بموريتانيا بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بالشارقة والمندوبية العامة للشؤون الدينية برئاسة الجمهورية في السنغال وخصصها للشعراء المنتمين إلى الدول الأفريقية التي لا تعتمد اللغة العربية لغة رسمية.



وفاز بالمركز الأول الشاعر محمد صالح جالو (ضيف الله) من غينيا كوناكري وحصل على جائزة نقدية بقيمة 3 آلاف دولار أمريكي، فيما فاز بالمركز الثاني الشاعر محمد جاكيتي من مالي بجائزة قيمتها ألفا دولار، وحلّ الشاعر بكري عمر سيسي من مالي في المركز الثالث بجائزة قيمتها ألف دولار لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 6 آلاف دولار أمريكي.