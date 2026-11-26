أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الأهمية الجوهرية لحصن الفهيدي في حاضر وماضي دبي، إذ يمثل إرثاً عريقاً يروي فصولاً من تاريخ دبي، موضحة سموها المكانة والدور الرفيعين للحصن الذي افتتح أمس مجدداً، حيث إنه شكل ويشكل بداية قصة المكان، علاوة على كونه لا يزال يحفظ موروثنا ويلهم الأجيال ويلهم حاضر المكان.

جاء ذلك في تدوينة لسموها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقتها بفيديو يعكس سيرة الحصن ومنزلته الرفيعة، قالت فيها: «هنا بدأت حكاية أجدادنا، وهنا يواصل إرثنا حضوره.u2028u2028‏ اليوم، يفتح ⁧‫#الحصن_المنيع‬⁩ أبوابه أمام جيل جديد، ليكتشف تاريخه ومكانته الراسخة، من حصن شُيّد لحماية دبي في بداياتها، إلى معلم شهد نموّها وتطوّرها».

وتابعت سموها: «ندعوكم لتكونوا جزءاً من هذه الحكاية، وتكتشفوا إرثاً عريقاً يروي فصولاً من تاريخ دبي».