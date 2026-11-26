

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع المكتبة الوطنية الروسية، دورة تدريبية متخصصة في تجليد المخطوطات العربية الإسلامية، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، في مبنى مركز الحفظ الفدرالي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

تناولت الدورة عدداً من المحاور العلمية والتطبيقية، التي هدفت إلى التعريف بأساليب التجليد التقليدية للمخطوطات العربية الإسلامية، والتدريب على تقنياتها، وشملت التعريف بالأسلوب التقليدي لتجليد المخطوطات، من حيث شكل الغلاف والمواد المستخدمة وطرق التنفيذ، إلى جانب تطبيق عملي لصناعة غلاف مخطوطة، بدءاً من الخياطة والحبكة، مروراً بصناعة الغلاف من الجلد والكرتون، وانتهاءً بتركيبه على المخطوطة، كما تضمنت الدورة التعريف بأساليب ترميم الأغلفة القديمة والمتهالكة، مع تنفيذ تطبيق عملي لترميم غلاف قديم، والتعرف على أنواع الحافظات الجلدية التقليدية للمخطوطات العربية الإسلامية، والمواد المستخدمة في صناعتها، فضلاً عن تنفيذ تطبيق عملي لصناعة حافظة تقليدية لمخطوطة عربية إسلامية.



وشهدت الدورة مشاركة عدد من المتخصصين في مجال حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات العربية الإسلامية، من مراكز الترميم والمؤسسات الثقافية في مدينة سانت بطرسبورغ، من أبرزها المكتبة الوطنية الروسية، ومكتبة كلية الدراسات الشرقية، ومعهد المخطوطات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم، إلى جانب عدد من المتخصصين العاملين في متاحف المدينة.