* مشاركة دولية واسعة تعكس أهمية المؤتمر بوصفه منصةً عالمية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الفنية

* تنوع البرنامجين الأكاديمي والفني يعزز حضور المبدعين من الإمارات والمنطقة ويتيح لهم عرض تجاربهم أمام الجمهور العالمي

* ميثاء البلوشي: «نجاح المؤتمر يعكس قدرة دبي على تقديم نموذج متميز في استضافة الأحداث الثقافية العالمية»

اختتم المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026» فعاليات نسخته الـ 31، التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالشراكة مع جامعة زايد، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والمبتكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وشكّلت هذه النسخة، التي تعد الأضخم في تاريخ المؤتمر، منصة لاستكشاف آفاق التفاعل بين الفنون والتكنولوجيا، ودوره في تعزيز التواصل بين الثقافات. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى دعم مستهدفات «خارطة طريق الفنون الرقمية»، الهادفة إلى تطوير قطاع الفنون الرقمية وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يرسخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.

برنامج هجين

واستقطبت فعاليات النسخة الـ 31 من المؤتمر، أكثر من 16 ألف زائر، حيث تضمنت الأجندة برنامجاً أكاديمياً افتراضياً وآخر فنياً حضورياً، قدّما مجموعة متنوعة من الأنشطة التي جمعت بين الإبداع والعلوم والتكنولوجيا، وأتاحت للمشاركين فرصاً لتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتجريب الفني، ما يعكس اتساع نطاق الاهتمام بالفنون الرقمية والتقنيات الناشئة، وما تتيحه من إمكانات لتطوير أساليب التعبير الفني وإثراء التجارب الإنسانية.

كما عكست هذه النسخة، التي استقبلت 1041 طلب مشاركة، أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية والإبداعية في دعم أصحاب المواهب، وتمكينهم من تطوير ممارسات فنية مبتكرة، تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.

برنامج افتراضي

وتميزت نسخة هذا العام ببرنامج أكاديمي افتراضي متاح للجمهور من مختلف أنحاء العالم، تضمّن 145 ورقة بحثية، وما يزيد على 50 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين، وأكثر من 10 ورش عمل، إلى جانب ما يزيد على 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً ضمن 4 مسارات خاصة، و7 ورش عمل في المختبرات البيئية، وما يزيد على 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات.

وتناولت الجلسات الرئيسة للبرنامج أربعة محاور، هي: «حوارات بين العوالم»، و«نسج كوكبات رقمية»، و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة»، سلطت الضوء على الروابط بين المكان والذاكرة والهوية والتقنيات الناشئة، إلى جانب المسؤولية البيئية، ومستقبل التفاعل الإنساني في العالم الرقمي.

تجارب عالمية

وعكست الحوارات التي شهدتها جلسات المؤتمر، تعدد وجهات النظر والتجارب العالمية في التعامل مع التحولات الرقمية، وأهمية تطوير ممارسات إبداعية توازن بين التقدم التكنولوجي، والحفاظ على الهوية الثقافية والتنوع الإنساني.

كما سلطت الضوء على دور الفنون في فتح مسارات جديدة للتواصل بين المجتمعات، واستكشاف دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير الإنتاج الفني وحفظ الذاكرة الثقافية، وتوظيف الإبداع في فهم التحديات البيئية والمجتمعية واستشراف المستقبل، إلى جانب أهمية تشجيع المؤسسات الثقافية والأكاديمية على تطوير شراكات تدعم البحث والابتكار، بما يسهم في توسيع آفاق الفنون الرقمية، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي العالمي.

مساحات مفتوحة

من جهة أخرى، حول «إيسيا 2026» دبي إلى مساحة مفتوحة للفنون الرقمية والتجارب التفاعلية، من خلال برنامج فني حضوري ضم أكثر من 100 عمل فني توزعت على أكثر من 20 موقعاً في الإمارة، شملت الأحياء التاريخية والوجهات الثقافية والمعالم العمرانية والمساحات العامة.

وقدمت هذه الأعمال، التي حملت توقيع فنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم، رؤى معاصرة حول العلاقة بين الإنسان والمكان والهوية والبيئة، ووظفت الضوء والصوت والبيانات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في ابتكار تجارب غامرة، أتاحت للجمهور التفاعل مع الفنون الرقمية خارج فضاءات العرض التقليدية.

تعبير إبداعي

وشهد البرنامج الفني عرض سلسلة من العروض البصرية المبتكرة التي قدمت أشكالاً جديدة من التعبير الإبداعي. وفي هذا السياق، تزينت واجهة برج خليفة بعرض فني جسد قصة «الياه» عبر تكوينات مستوحاة من النجوم والضوء والهوية الرقمية للمؤتمر، فيما تحولت قبة الوصل في مدينة إكسبو دبي خلال أمسية «ليلة تحت النجوم» إلى لوحة فنية غامرة، جمعت بين المؤثرات البصرية والصوتية، وعرضت مجموعة مختارة من الأعمال المشاركة في الحدث.

كما أضاءت ستة أعمال فنية رقمية واجهة مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، وقدمت تجارب متنوعة، استكشفت الروابط بين الطبيعة والذاكرة والهوية والتكنولوجيا. في حين استضافت مجموعة من المواقع الثقافية والإبداعية في دبي، ومن بينها متحف الشندغة وحي الفهيدي التاريخي ومكتبة الصفا للفنون والتصميم وحي دبي للتصميم و«آرتي ميوزيوم دبي» و«كانفاس» و«ذا فاوندري» و«مسرح الفن الرقمي – تودا» و«وصل تاور – متحف الضوء» وغيرها، أعمالاً فنية متنوعة، أتاحت للجمهور فرصة التفاعل مع الفنون، واكتشاف إمكانات التقنيات الحديثة في إعادة تفسير الموروث الثقافي، والتعبير عن القضايا الإنسانية والبيئية بأساليب مبتكرة.

تعزيز الحضور المحلي

وأسهم تنوع البرنامجين الأكاديمي والفني في تعزيز حضور المبدعين من دولة الإمارات والمنطقة ضمن فعاليات المؤتمر، وإتاحة الفرصة لهم لعرض تجاربهم وأعمالهم وإسهاماتهم في مجال الفنون الرقمية أمام الجمهور العالمي، إلى جانب التعرف إلى اتجاهات فنية وأساليب إبداعية جديدة، ما يعكس تنوع مشهد دبي الإبداعي، وانفتاحه على مختلف التجارب والاتجاهات الفنية العالمية.

محطة مهمة

وأشارت ميثاء علي البلوشي مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة»، ومدير مشروع «إيسيا 2026»، إلى أن استضافة دبي للمؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، شكلت محطة مهمة في مسيرة النهوض بقطاع الفنون الرقمية، وعكست ما تتميز به الإمارة من منظومة ثقافية وإبداعية متكاملة، توفر بيئة جاذبة للفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتدعم الإنتاج الفني.

وقالت: «تمكن المؤتمر على مدار 10 أيام من جمع خبرات ورؤى عالمية متنوعة، وتوفير مساحة للحوار وتبادل المعرفة، وتعزيز التكامل بين الممارسات الفنية والبحثية والتكنولوجية.

كما أتاح فرصاً نوعية للتجريب والابتكار الفني، وأسهم في توطيد التعاون بين المؤسسات والمبدعين، وتمكين أصحاب المواهب الشابة من الاستفادة من التجارب الدولية وصقل قدراتهم، بما يدعم نمو قطاع الفنون الرقمية وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية».

ولفتت البلوشي إلى أن ما حققته هذه النسخة من نجاح لافت، يعكس قدرة دبي على تقديم نموذج متميز في استضافة الأحداث الثقافية العالمية، يجمع بين جودة التنظيم وثراء المحتوى، واتساع المشاركة الدولية، ما يعزز دورها في إثراء الحراك الفني العالمي.

2017

يُذكر أن دبي كانت قد فازت في عام 2025 بحق استضافة المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا»، ومن المقرر أن تسلّم الإمارة راية المؤتمر في عام 2027 إلى المدينة التي ستفوز بحق استضافة دورته المقبلة.

وتعود انطلاقة المؤتمر إلى عام 1988 في هولندا، ويُقام حالياً تحت مظلة جامعة الفنون الإبداعية في المملكة المتحدة، وسبق لأكثر من 30 مدينة حول العالم، من بينها باريس ومونتريال وبرشلونة، أن احتضنت فعاليات المؤتمر الذي يُعد حدثاً عالمياً بارزاً في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا.