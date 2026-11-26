* مشاركة دولية واسعة تعكس أهمية المؤتمر بوصفه منصةً عالمية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الفنية
* تنوع البرنامجين الأكاديمي والفني يعزز حضور المبدعين من الإمارات والمنطقة ويتيح لهم عرض تجاربهم أمام الجمهور العالمي
* ميثاء البلوشي: «نجاح المؤتمر يعكس قدرة دبي على تقديم نموذج متميز في استضافة الأحداث الثقافية العالمية»
وشكّلت هذه النسخة، التي تعد الأضخم في تاريخ المؤتمر، منصة لاستكشاف آفاق التفاعل بين الفنون والتكنولوجيا، ودوره في تعزيز التواصل بين الثقافات. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى دعم مستهدفات «خارطة طريق الفنون الرقمية»، الهادفة إلى تطوير قطاع الفنون الرقمية وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يرسخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.
كما عكست هذه النسخة، التي استقبلت 1041 طلب مشاركة، أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية والإبداعية في دعم أصحاب المواهب، وتمكينهم من تطوير ممارسات فنية مبتكرة، تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وتناولت الجلسات الرئيسة للبرنامج أربعة محاور، هي: «حوارات بين العوالم»، و«نسج كوكبات رقمية»، و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة»، سلطت الضوء على الروابط بين المكان والذاكرة والهوية والتقنيات الناشئة، إلى جانب المسؤولية البيئية، ومستقبل التفاعل الإنساني في العالم الرقمي.
كما سلطت الضوء على دور الفنون في فتح مسارات جديدة للتواصل بين المجتمعات، واستكشاف دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير الإنتاج الفني وحفظ الذاكرة الثقافية، وتوظيف الإبداع في فهم التحديات البيئية والمجتمعية واستشراف المستقبل، إلى جانب أهمية تشجيع المؤسسات الثقافية والأكاديمية على تطوير شراكات تدعم البحث والابتكار، بما يسهم في توسيع آفاق الفنون الرقمية، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي العالمي.
وقدمت هذه الأعمال، التي حملت توقيع فنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم، رؤى معاصرة حول العلاقة بين الإنسان والمكان والهوية والبيئة، ووظفت الضوء والصوت والبيانات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في ابتكار تجارب غامرة، أتاحت للجمهور التفاعل مع الفنون الرقمية خارج فضاءات العرض التقليدية.
كما أضاءت ستة أعمال فنية رقمية واجهة مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، وقدمت تجارب متنوعة، استكشفت الروابط بين الطبيعة والذاكرة والهوية والتكنولوجيا. في حين استضافت مجموعة من المواقع الثقافية والإبداعية في دبي، ومن بينها متحف الشندغة وحي الفهيدي التاريخي ومكتبة الصفا للفنون والتصميم وحي دبي للتصميم و«آرتي ميوزيوم دبي» و«كانفاس» و«ذا فاوندري» و«مسرح الفن الرقمي – تودا» و«وصل تاور – متحف الضوء» وغيرها، أعمالاً فنية متنوعة، أتاحت للجمهور فرصة التفاعل مع الفنون، واكتشاف إمكانات التقنيات الحديثة في إعادة تفسير الموروث الثقافي، والتعبير عن القضايا الإنسانية والبيئية بأساليب مبتكرة.
وقالت: «تمكن المؤتمر على مدار 10 أيام من جمع خبرات ورؤى عالمية متنوعة، وتوفير مساحة للحوار وتبادل المعرفة، وتعزيز التكامل بين الممارسات الفنية والبحثية والتكنولوجية.
كما أتاح فرصاً نوعية للتجريب والابتكار الفني، وأسهم في توطيد التعاون بين المؤسسات والمبدعين، وتمكين أصحاب المواهب الشابة من الاستفادة من التجارب الدولية وصقل قدراتهم، بما يدعم نمو قطاع الفنون الرقمية وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية».
وتعود انطلاقة المؤتمر إلى عام 1988 في هولندا، ويُقام حالياً تحت مظلة جامعة الفنون الإبداعية في المملكة المتحدة، وسبق لأكثر من 30 مدينة حول العالم، من بينها باريس ومونتريال وبرشلونة، أن احتضنت فعاليات المؤتمر الذي يُعد حدثاً عالمياً بارزاً في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا.