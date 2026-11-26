

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «مسار واحة هيلي الثقافي» في مدينة العين، وهي تجربة ثقافية متكاملة، تمتد من27 نوفمبر 2026 حتى 31 مارس 2027، لتُتيح للزوار فرصة استكشاف واحة هيلي، إحدى واحات مدينة العين، التي تشكل جزءاً من المشاهد الثقافية الواقعة ضمن وحول واحة هيلي المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر برنامج متنوع، يجمع بين الثقافة والفنون والتراث في قلب الطبيعة.

ويقدم المسار برنامجاً ثقافياً متنوعاً، يجمع بين الموسيقى والأفلام والعروض السينمائية والفنون البصرية والأدائية، إلى جانب تجارب ثقافية مبتكرة مستوحاة من البيت الإماراتي، كما يربط البرنامج بين التراث المحلي وأشكال التعبير الثقافي المتنوعة، ليتيح للجمهور فرصاً للتفاعل مع الموقع من خلال الفن والسرد القصصي والتجارب المشتركة.

ويحمل البرنامج عنوان «هيلي والعالم»، ويتمحور حول ثلاثة أبعاد مترابطة: هيلي بوصفها مكاناً، وهيلي بوصفها ملتقى للثقافات، وهيلي بوصفها تجربة حيّة، وينطلق من تاريخها وذاكرتها وبيئتها المحلية، ليتيح قراءة المكان عبر الفنون، ويفتح حواراً بين الموروث الثقافي، وأشكال التعبير المعاصر.

ويجري إعداد برنامج يجمع الفنون البصرية والسينما والعروض الموسيقية والأدائية، مقدماً مداخل متنوعة لتأمل المكان، واكتشاف علاقته بالإنسان، وتحضر الفنون الأدائية الإماراتية التقليدية ضمن هذا التنوع، بما تحمله من معارف ومهارات وتعبيرات جماعية تعكس ارتباط المجتمع بموروثه، وتفتح مجالاً للتواصل بين الثقافات والأجيال،

كما يضم البرنامج تجارب تشاركية، تستحضر البيت الإماراتي بوصفه فضاء للذاكرة والحياة الاجتماعية ونقل المعارف والممارسات بين الأجيال.

وتتيح هذه التجارب للزوار التفاعل مع الموروث المحلي، والمشاركة في أنشطة تربط تفاصيل الحياة اليومية بسياقها الثقافي، وتعزز صلتهم بالمكان، وببعضهم بعضاً.

ويأتي إطلاق المسار امتداداً للجهود الرامية إلى إبراز القيمة الثقافية والتاريخية الاستثنائية للواحات في مدينة العين، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على هذا الإرث، الذي يجسد أكثر من خمسة آلاف عام من التفاعل المستمر بين الإنسان وبيئته الصحراوية، كما يتزامن إطلاق المسار مع الاحتفاء بمرور خمسة عشر عاماً على إدراج المواقع الثقافية في العين على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.



وصُمم المسار ليكون بوابة لاستكشاف المشهد الثقافي الحي لواحة هيلي، حيث يستكشف الزوار تاريخ أنظمة الأفلاج التقليدية، والمباني التاريخية، والمعارف الزراعية المتوارثة التي أسهمت في تشكيل الواحة، والحفاظ على استمرارية الحياة فيها عبر العصور.



وتقع واحة هيلي شمال مدينة العين، وتُعد ثاني أكبر واحة ضمن المواقع الثقافية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وتضم أكثر من 37 ألف نخلة، وباعتبارها أول موقع مُدرج لدولة الإمارات تُجسد بقاياها الأثرية ومبانيها التقليدية، ونظام الري بالأفلاج مشهداً ثقافياً، يتمتع بقيمة عالمية استثنائية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المتواصل بحماية التراث الثقافي للإمارة وصونه والترويج له، مع إتاحة الفرص للجمهور والزوّار للتفاعل مع المواقع التاريخية، وتعزيز تقدير إرثها الثقافي، وترسيخ الوعي بأهميته لدى الأجيال القادمة. ويوفر المسار دخولاً مجانياً للجمهور طوال موسم الشتاء، إلى جانب وسائل تنقل صديقة للبيئة، وتجارب تعليمية غامرة، تتيح للعائلات والطلاب والمهتمين بالثقافة التعرف عن قرب على تراث الواحة.