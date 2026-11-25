

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية ندوة بعنوان «الصحافة الإماراتية.. ذاكرة وطن ومسيرة أجيال»، ضمن مشاركتها في معرض «بيغ باد وولف للكتاب 2026» في عجمان، قدمها الباحث والإعلامي المتخصص في الشأن الرياضي، محمد الجوكر.

وتناولت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، محطات تأسيس الصحافة الإماراتية وتطورها، ودور رواد المهنة في بناء المشهد الإعلامي الوطني، وإسهامات الصحافة في توثيق تاريخ الدولة ومراحل نهضتها، باعتبارها سجلاً لذاكرة الوطن وشاهداً على تحولات المجتمع ومسيرة التنمية.



واستعرض محمد الجوكر عدداً من التجارب والمحطات التاريخية في مسيرة الصحافة الإماراتية، مستنداً إلى خبرته البحثية والإعلامية واهتمامه بتوثيق تاريخ الصحافة والرياضة في دولة الإمارات.

كما تناول الحوار تطور الصحافة الرياضية ودورها في توثيق الإنجازات والحركة الرياضية الوطنية.



وشهدت الندوة نقاشاً حول التحولات التي فرضها الإعلام الرقمي على المهنة، والتحديات المرتبطة بالحفاظ على المصداقية والعمق المهني في ظل تسارع تدفق المعلومات، إلى جانب أهمية نقل الخبرات والتجارب الصحفية إلى الأجيال الجديدة.

وأكدت الندوة أهمية حفظ الذاكرة الصحفية الوطنية وتوثيق تجارب روادها، وتعزيز التواصل بين الأجيال، بما يسهم في ترسيخ الهوية المهنية للصحافة الإماراتية ومواصلة دورها في خدمة المجتمع والوطن.