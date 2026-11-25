

افتتح متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع التحالف الدولي لحماية التراث «ألِف»، اليوم، معرض «إرثٌ حيٌّ: نحمي التراث لنزرع الأمل»، الذي يسلط الضوء على الجهود الدولية لحماية التراث الثقافي وترميمه وصونه في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات.

ويقام المعرض، الذي يستمر حتى 25 أبريل 2027، احتفاءً بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة «ألِف»، ويضم أكثر من 50 قطعة من مواقع ثقافية مختلفة، مُعارة من عدد من المؤسسات الثقافية الدولية والشركاء المستفيدين من منح المؤسسة.



قيمة

وأكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رئيس متحف اللوفر أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «ألِف»، أن الحفاظ على التراث يمثل استثماراً في الأجيال القادمة، ويسهم في ترسيخ هوية المجتمعات وتعزيز ارتباطها بجذورها، مشيراً إلى أن حماية التراث الثقافي مسؤولية مشتركة تجسد قيم التضامن بين الشعوب، حيث يستعرض المعرض، عبر سبعة أقسام، قصص الفقد والإنقاذ والتعافي والتجديد، من خلال مقتنيات أثرية وعروض ضوئية وأعمال فنية تركيبية وتقنيات الواقع المعزز، إلى جانب شهادات حية تبرز جهود المجتمعات المحلية والحرفيين وعلماء الآثار وخبراء الترميم.



تنوع حضاري

ويضم المعرض قطعاً من دول عدة نفذت فيها المؤسسة مشاريعها، من بينها أفغانستان وكمبوديا والكاميرون ولبنان ومالي، ومن أبرزها إناء زجاجي يعود إلى العصر الإسلامي تضرر جراء انفجار مرفأ بيروت، وزي احتفالي من الكاميرون، وتمثال لإله هندوسي يعود إلى القرن العاشر من كمبوديا، إلى جانب عمل فني للفنان المالي عبد الله كوناتي.



وأكدت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة متحف اللوفر أبوظبي، أهمية دور المتاحف في تعزيز التعاون الدولي في مجال صون التراث الثقافي، مشيرة إلى أن حماية التراث ترتكز على التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في إعادة بناء المجتمعات وبث الأمل في الأجيال القادمة.



تعاون بناء

وأوضح فاليري فريلان، المدير التنفيذي لمؤسسة «ألِف»، أن تجربة المؤسسة على مدى عشر سنوات أكدت أهمية المعرفة الفنية والصبر ومشاركة المجتمعات المحلية في حماية التراث الثقافي.



ويتضمن المعرض تجربة بتقنية الواقع المعزز، طُورت بالتعاون مع شركة «سناب» في باريس، تتيح للزوار مشاهدة إعادة بناء رقمية لتمثالي «لاماسو» بالحجم الطبيعي من حضارة بلاد الرافدين القديمة، بما يبرز دور التكنولوجيا في تقريب الجمهور من التراث الثقافي المفقود.



ويواكب المعرض برنامج ثقافي وتعليمي متنوع يشمل جلسات حوارية وجولات إرشادية وورشاً فنية وأنشطة تفاعلية للأطفال والعائلات، تعزز الوعي بأهمية صون التراث الثقافي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.