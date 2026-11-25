

بين دقة القياس والأرقام احتفظت غاية الخياط بخيط رفيع، يربط عقلها الهندسي بروحها الفنية، فهي مهندسة كمبيوتر، وفنانة تشكيلية، وخطاطة وجدت في الرسم والتراث مساحة، تتنفس فيها جماليات المكان.



منذ أيام المدرسة كان الرسم رفيقها الأول، قبل أن تفرض الدراسة والهندسة توقفاً دام نحو سبع سنوات، لكن الشغف لا يغيب طويلاً، ويجد طريقه للعودة دوماً، ففي عام 2024 عادت غاية إلى عالم الفن من بوابة المجمع الثقافي في أبوظبي، لتبدأ مرحلة جديدة، تتلمذت خلالها على يد الأستاذ محمد الأستاذ في الرسم، والأستاذ محمد مندي في الخط العربي، وهما من شجعاها على الحضور بقوة في هذا المجال، وتقديم أفضل ما لديها.



قد يبدو للوهلة الأولى أن هندسة الكمبيوتر والفن التشكيلي يسيران في خطين متوازيين لا يلتقيان، إلا أن غاية ترى في الدقة جسراً يجمع بينهما، فالدقة التي تتطلبها الهندسة تنعكس على أدوات الفن، سواء في ضبط القياسات عند تطبيق اللوحات، أو في التركيز على التفاصيل الدقيقة، التي تمنح العمل الفني عمقه وحضوره.



في أعمالها تتجه غاية نحو الطبيعة والتراث الإماراتي، إيماناً منها بأن في وطنها مشاهد ومواقع تستحق أن يتوقف عندها الناس، ويتأملوا جمالياتها عن قرب، حتى تتشجع الأنظار من الداخل ومن الزوار القادمين من الخارج على اكتشافها، وتبدأ دائماً من بيئتها المحلية، لتصل برسالتها البصرية إلى جمهور أوسع.



ومع أن تجربتها تجمع بين الألوان الزيتية والخط العربي والفحم فإن مشاركتها الأولى في معرض دبي للفنون جاءت بتركيز خاص على الألوان الزيتية، ومن خلال أحدث أعمالها المستوحاة من التراث، لوحة «قلعة الجبانة في ليوا»، ولوحة «سباق الأشرعة»، لتفتح أمام الزوار نافذة، تطل على حكايتها الفنية.