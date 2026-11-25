

يمثل الأدب الإماراتي أحد أبرز روافد الهوية الوطنية، وركيزة أساسية في حفظ الذاكرة الجماعية، وتوثيق ملامح المكان والإنسان، مستنداً إلى جذور تاريخية عميقة وموروث ثقافي واجتماعي ثري، أسهم في تشكيل وجدان المجتمع الإماراتي عبر الأجيال.



وبين استلهام الماضي واستشراف المستقبل يواصل الأدب الإماراتي تطوره، حاملاً خصوصية التجربة المحلية إلى آفاق ثقافية وإنسانية أرحب، ومقدماً صورة عن المجتمع الإماراتي وتحولاته وقيمه الأصيلة.



وأكدت الكاتبة عائشة سلطان، صاحبة كتاب «حوش الغرباء»، لـ«البيان» أن كتابها لم يكن مجرد استعادة عابرة لذكريات الطفولة أو لحكايات الجدات، بل هو معمار أدبي شبّهته بدمية الماتريوشكا، من حيث فكرة الدمية داخل الدمية، لتوضيح البنية المعمارية لعملها الأدبي، وكيف تتداخل أجزاؤه وعوالمه.



وقدمت إضاءات عميقة حول أهمية الحفاظ على الذاكرة الجماعية للأمكنة، مشيرة إلى أن الجهود الكبيرة، التي تبذلها الدولة والبلديات في ترميم البيوت والمناطق القديمة، وإنفاق الملايين في هذا الصدد لم تأتِ عبثاً إنما جاءت تأكيداً على أن الإنسان الإماراتي مرتبط بتاريخ المكان، وبيئته المحلية.



وشددت على أن نقل البيئة المحلية في الأدب الإماراتي ليس مجرد تفريغ لمشاعر كاتب أو اتباع لصرعة أدبية مؤقتة، بل رسالة حقيقية تكتب بروح الانتماء، مضيفة: «فالكاتب الحقيقي هو الذي يحمل هذه الهوية، ويمزج بين الخيال والواقع ليضمن بقاء الحكاية الإماراتية حية في ذاكرة الأجيال القادمة.

نكتب ماضي أولئك الناس، لأنهم هم من أسسوا لصناعة اليوم، وبالتالي أي أمة من الأمم لا تستطيع أن تقطع صلتها بماضيها، لأن ماضيها هو هويتها ووجودها».



تحديات الانتشار

وأوضحت الكاتبة رباب الطاهري أن الأدب الإماراتي من أهم وسائل الحفاظ على الذاكرة ونقلها للأجيال، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه انتشار الأدب الإماراتي خارج الحدود يتمثل في محدودية الترجمة المنهجية، فما يُترجم من الأدب ما زال قليلاً، ويعتمد غالباً على مبادرات فردية، في حين تبرز الحاجة إلى مشروع مؤسسي مستمر يختار الأعمال، ويرافقها حتى تصل إلى القارئ الأجنبي.



وأضافت أن غياب الوكيل الأدبي يفرض على الكاتب تولي مهام الكتابة والتسويق والتواصل مع الناشرين بنفسه، لافتة إلى أنها لمست من خلال مشاركاتها في معارض الكتاب المحلية والخليجية وجود اهتمام حقيقي بالأدب الإماراتي متى ما أُتيحت له فرصة الحضور، لكنه يحتاج إلى تكامل بين المؤسسات الثقافية ودور النشر والكتّاب لدعم الترجمة والمشاركة الدولية، والحضور الرقمي.



وأكدت الطاهري أن الأدب يعزز الوعي بالهوية الوطنية وبالموروث، لأنه يجعل القارئ يعيش القيم لا أن يتلقاها فحسب، لافتة إلى أن الأدب الإماراتي يشكل جسراً بين الأجيال، ويعرّف الأبناء بجذورهم، ويقدّم للآخر صورة صادقة عن الإنسان الإماراتي.



وأشارت الكاتبة الدكتورة زينب الياسي، الأكاديمية والناقدة الثقافية، إلى أن الأدب الإماراتي يعكس ثراء التاريخ وعمق الموروث الثقافي، ويسهم في إبراز الهوية الوطنية، وتعزيز حضورها على الساحة الأدبية العالمية.

وأكدت أن الترجمة هي عين العالم علينا، لافتة إلى أن قيام المؤسسات الثقافية في الدولة بترجمة الإبداع الإماراتي إلى لغات أخرى يمثل خطوة بالغة الأهمية في تعريف العالم بآدابنا.



وأضافت أن ما تقوم به الجهات والمؤسسات الثقافية، وفي مقدمتها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، من رحلات وتبادل ثقافي ومشاركات في معارض الكتب الدولية لعرض تجارب أدباء الإمارات، والاطلاع على ثقافات الآخرين، يسهم في الارتقاء بالوعي بالهوية الإماراتية، والهويات الإنسانية الأخرى.



تحولات وتجارب

من جانبها قالت الروائية زينب الياسي: «إن الأدب الإماراتي بأجناسه واختلاف أنواعه مرّ بتحولات مهمة عبر المراحل التاريخية، فأدب مرحلة ما قبل النفط يختلف عن مرحلة التأسيس وما تلاها من عصر النهضة والتكنولوجيا، وذلك تبعاً لاختلاف الظروف الثقافية ووسائل التواصل».



وأشارت إلى أن التواصل مع الأدباء والمادة الإبداعية قديماً كان يعتمد على التعليم والبعثات، أما في زمننا المعاصر فأصبح التواصل مع العالمين العربي والغربي يتم خلال ثوانٍ معدودة، وهو ما رسم تحولاً عميقاً في المنحى الفكري للأديب الإماراتي، ودفع عدداً كبيراً من الأقلام إلى خوض غمار التجربة الأدبية، ما أفرز إبداعاً متنوعاً في موضوعاته ومضامينه، التي تستمد مادتها من الواقعين المعاصر والتراثي معاً.