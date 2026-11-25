بقلم: د. عبد الحكيم الزبيدي

صدرت مؤخراً للكاتب الإعلامي علي عبيد الهاملي، مجموعة قصصية بعنوان «فنجان آخر من القهوة»، عن دائرة الثقافة في الشارقة.

وهي المجموعة القصصية الأولى التي يصدرها، على حد علمي، فالأستاذ علي عبيد معروف بصفته كاتباً إعلامياً له عمود أسبوعي في صحيفة «البيان»، وتقلد عدداً من المناصب الإعلامية في الدولة، منها: مدير عام تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي، مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام.

وإذا كانت هذه هي المجموعة القصصية الأولى التي يصدرها، فإن الكاتب يفاجئنا في نهاية المجموعة بنشر أربع قصص قصيرة له نشرت في الصحف في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، ما يجعله من رواد كتابة القصة القصيرة في الإمارات.

إلا أنه يبدو أن شواغل الدراسة والوظيفة قد صرفته عن الاستمرار في كتابة القصة، وإن كان أسلوبه في كتابة العمود الصحفي لا يخلو من لفتات قصصية وأسلوب سردي جميل يشي بما يتمتع به من موهبة أدبية متميزة.

وكان الأستاذ علي عبيد قد أصدر في العام الماضي رواية بعنوان «دوائر النمل»، ما يعني أنه قد وجد الوقت، مؤخراً، للفن الأثير إلى نفسه، وهو القصة.



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تحتوي المجموعة على خمس عشرة قصة قصيرة، بالإضافة إلى القصص الأربع التي جعلها الكاتب تحت عنوان «من زمن البدايات»، وقد أعاد نشرها، كما ذكر في التقديم، «للتوثيق لنشأة القصة القصيرة في الإمارات»، خاصة أن قصة «ضحية الطمع» يؤرخ بها، هي وعدد من قصص زميلات وزملاء آخرين، لبدايات فن القصة في الإمارات.



تدور أحداث قصص المجموعة في أماكن متفرقة من العالم، من «بحيرة ليمان» في سويسرا، و«شفشاون» في المغرب، إلى «شميلا» في شمال الهند، إلا أن معظمها تدور أحداثها في الإمارات، وبالتحديد في مدينة «دبي».

وهناك قصة مترجمة «القهوة المالحة»، وقصة عن الذكاء الاصطناعي «آخر إنسان يكتب الرسائل».

ويتنوع زمن أحداث القصص بين الحديث والقديم، ومن القديم تبرز قصة «أحلام المنامة»، وقصة «فنجان آخر من القهوة».



«أحلام المنامة»

تنتمي قصة «أحلام المنامة» في المجموعة إلى أدب السيرة الذاتية المشبع بالحنين إلى الماضي (النوستالجيا)، والتوثيق التراثي للبيئة الإماراتية والخليجية في مرحلة ما قبل الطفرة النفطية والعمرانية الحديثة.

يقدم السارد نصه من خلال رصد ملامح الحياة اليومية لطفل في السادسة من عمره، متخذاً من لحظة الاستيقاظ الصباحي منطلقاً لاستدعاء الذاكرة الفردية والجمعية.

وتعتمد القصة على تقنية التناوب الزمني بين الماضي البعيد (زمن الطفولة في الستينيات) والحاضر (زمن السرد).

فبينما يتحدث عن الطفل وذهابه إلى الكتّاب (المطوعة) في القديم، نراه يتحدث عن انصراف أبنائه وبناته «عن الدراسة إلى اللعب، ومتابعة برامج التلفزيون، والتباري في ألعاب البلاي ستيشن والجيم بوي والدريم كاست».

وفي الخاتمة يتحسر السارد على الفضاء المفتوح، حيث كانت الأسرة تنتقل من ديرة إلى البراحة للتصييف بين مزارع النخيل، الذي انقلب إلى فضاء إسمنتي مغلق؛ فتحولت البراحة من أرض فضاء ومزارع نخيل إلى غابة من «أبراج الإسمنت الصماء، وأسفلت الشوارع الصاخبة»، وحل محل قطرات الندى الباردة والضباب المنعش «صقيع المكيفات وهدير أصواتها»، فتحول نومه إلى عملية مرهقة، سلبته شاعريته وعفويته.



وتتميز لغة القصة بالبساطة الشاعرية والقدرة العالية على التصوير الذي ينقل القارئ إلى قلب المشهد.

وتؤدي القصة وظيفة ثقافية مهمة تتجاوز السرد الأدبي إلى حفظ الذاكرة الشعبية الإماراتية؛ إذ توثق بدقة لمفردات العمارة التقليدية (العريش، المنامة)، وأدوات النوم (المطرح، الشادر)، والمأكولات الشعبية (الخمير، الجباب، المحلّى)، ونظام التعليم القديم (المطوّعة)، فضلاً عن الموروث الشفهي (الخراريف)، ما يجعل النص وثيقة اجتماعية حية تُعرّف الأجيال الجديدة بجذورها.



صراع نفسي وسرد واقعي

تمثل قصة «فنجان آخر من القهوة»، التي تحمل المجموعة اسمها، نموذجاً للسرد القصصي الواقعي الذي يغوص في أعماق البيئة البحرية الإماراتية القديمة، مستكشفاً الصراع النفسي والاجتماعي للإنسان في تلك الحقبة من خلال لقطة إنسانية مكثفة.



تدور أحداث القصة حول أزمة العقم والحرمان من الذرية وما تخلّفه من صراع داخلي مرير لدى الرجل الشرقي في بيئة تقليدية تُعلي من قيمة الولد بوصفه امتداداً للاسم والنسل.

وتتجاوز القصة حدود الرغبة الفطرية في الأبوة لتكشف عن أزمة الذكورة وإثبات الذات أمام المجتمع؛ فبطل القصة (راشد) لا يخشى انقطاع نسله فحسب، بل يرتعب من فكرة أن يُتهم هو بالعقم إذا تزوج بأخرى ولم ينجب، ما يدفعه لاتخاذ قرار الهروب/السفر للبحث عن حل (الزواج من الهند كما فعل صديقه مطر).



يبدأ السرد في الهزيع الأخير من الليل، وهو زمن رمزي يوحي بالغموض والوحدة ومواجهة المجهول.

ومع إبحار راشد في العتمة، ينتقل السرد من الوصف الخارجي لحركة القارب والصيد إلى المونولوج الداخلي، حيث تتكشف أزمته الحقيقية (تجاوز الستين من العمر، والفقر، وعقم زوجته حصة طوال 35 عاماً).



وتصل القصة إلى ذروتها الدرامية في المشهد الختامي؛ إذ يظن القارئ أن الذروة هي إعلان راشد السفر إلى الهند، لكن الكاتب يفاجئنا بـ «قفلة تنويرية» تكمن في رد فعل الزوجة الصامت.

فحين تشرب حصة الفنجان الثاني من القهوة بدلاً من الاكتفاء بتقديمها لزوجها، كما فعلت طوال 35 عاماً، يتحول الفنجان من رمز للتفاني والطاعة إلى رمز للتمرد الصامت والاستقلال النفسي؛ وكأنها تعلن بطريقتها الخاصة انتهاء مرحلة من حياتها وبداية مرحلة جديدة تلتفت فيها أخيراً إلى ذاتها، بعد أن قرر زوجها التخلي عنها.



وأسلوب القصة، كسائر قصص المجموعة، سلس جميل، وقد وظّف الكاتب مفردات التراث الإماراتي البحري بذكاء (القراقير، الفنر، الجاز، التكات، الدوابي، اليزافة، فريج الضغاية، التنكة)، مع الاستعانة بالهوامش التفسيرية، ما منح النص هوية محلية أصيلة دون أن يثقل كاهل السرد.