

حقق برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة» في موسمه الخامس نجاحاً لافتاً، وإضافة نوعية إلى المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وذلك مع اختتام أمسياته، التي احتضنها قصر المويجعي التاريخي في مدينة العين، ضمن فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية من 17 إلى 23 نوفمبر 2026.



وتحت عنوان «من سيدي يا سيد ساداتي لأصبحت يا شقرايه» جاء مسك ختام البرنامج، ليستحضر التجربة الشعرية للشاعرين أحمد بن علي الكندي المرر، وسعيد عتيق الهاملي، ويسلط الضوء على قصائدهما وحكاياتهما المرتبطة ببيئة الظفرة وموروثها الثقافي، وما تحمله أشعارهما من صور وقيم أصيلة، وذلك عبر حوار، يجمع بين السيرة الشعرية، وإلقاء القصائد، والأداء الغنائي احتفاء بالكلمة، التي بقي صداها حاضراً في ذاكرة المكان.

وتحدث في الأمسية كل من الشاعر والباحث علي أحمد الكندي المرر، والدكتورة ميثا الهاملي، والشاعر محمد بن عزيز الشحي، وأدار الحوار الإعلامي حميد المزيني، فيما شارك الفنان علي الكيبالي في أداء قصائد مغنّاة للشاعرين الكندي، والهاملي على وقع أنغام آلة الربابة الشجيّة.



وعن والده أوضح علي أنه وُلد في العام 1940 في الظفرة، وبعده بعامين ولدت أخته وضحى قبل أن يتوفى الوالد وهما صغيران، فعاش في كنف جدّه الكندي بن علي بوملحة المرر، وعمه مصبح حتى بلغ العاشرة من عمره، ليتوفى الجدّ الكندي في منطقة الختم بعدما أوصى ابنه مصبّح بتعليم أحمد القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم. وقال علي، إن والده أتقن القراءة والكتابة، وحفظ كثيراً من سور القرآن الكريم، ما انعكس في مفردات ومعاني قصائده، مضيفاً أنه كان يرعى الإبل، مستعيناً بعصا استخدمها أيضاً لكتابة أبياته على الرمل.



وأشار علي إلى أن إتقان والده للقراءة والكتابة أفاده لاحقاً في مجالات حياته العملية، كما استعاد ذكريات الأسرة بين موارد المياه والصحراء وموسم القيظ في ليوا، حيث تجتمع العائلات والرواة والشعراء، مضيفاً أنه وثّق في كتاب - لم يُطبع بعد - ذكريات مرافقته لوالده إلى مجالس الفنانين، ولقاءاته المتكررة مع الموسيقي جابر جاسم، وجلسات العود والتلحين في أبوظبي ومدينة زايد، كما وصف آلية تسجيل القصائد في البيت عبر جهاز الكاسيت والميكروفون، وتدوين الأبيات بمساعدة أخته مريم، إضافة إلى ذكرياته عن التسجيلات التلفزيونية في أبوظبي، ومرافقة والده في تقديم الشعراء.

وتحدّث الشاعر علي الكندي عن الشاعر الكبير سعيد عتيق الهاملي، مقدّراً مولده في العام 1875 في بطانة حوايا شمال ليوا، موضحاً ارتباطه بمناطق حوايا ومغيلة وبن ذيبان، وانتماءه إلى الهوامل، وصلته بالمحيشات والرميثات، وصوّره فارساً شجاعاً وكريماً محباً للحرية والفضاء، مبيناً أنه عمل في أكثر من مهنة من أجل تأمين لقمة عيشه، من بينها أنه عمل «يمّالاً» أي جمّالاً ينقل العائلات والمسافرين بين محاضر ليوا، وقد استشهد بقصيدة تصف رحلة شاقة، ونفاد الماء في «طريف» وتوجّه السقي إلى «المغيلة»، يقول مطلعها: «يا لله عسى لمخيلة تجنّب عن طريف». وروى الشاعر علي أن والده راشد اختبر موهبة ابنه الشعرية بطلب قصيدة، تتضمن مفردات مرتبطة بـ«البدو»، فأنشد قصيدة أثبتت تميّزه، مشيراً إلى إبداعه في فن «الونّة» وتنوّعه في أوزان وفنون متعددة، شملت الهلالي والسامر والهجيني والتغرود والردح.



من جانبها استحضرت الدكتورة ميثا الهاملي الجانب الإنساني للشاعر أحمد بن علي الكندي المرر، من خلال معايشتها له بحكم الجيرة في مدينة زايد بالظفرة، وعلاقة الصداقة التي جمعت بين والدها والشاعر الراحل. وقالت، إن «أحمد الكندي يشبه قصائده»، واصفة إياه بالوسامة والهدوء واللطف وطيب المعشر وعذوبة الصوت وقلّة الكلام وطول البال والكرم، وبأنه كان يجمع الأطفال في الرحلات، ويصطاد لهم «القباقيب» (سلطعون).

وأشارت إلى اهتمامه المبكر بالتصوير، وتوثيق ملامح مدينة زايد وحتى صلاة الجمعة، وامتلاكه آلة تسجيل، وحرصه على توثيق القصائد، مستذكرة وقع رحيل أخته وضحى في حادث سيارة في العام 1983 على نفسه، وتأثره الصامت العميق لدى علمه بالخبر، ثم رحيله مطلع العام 1986، مؤكدةً أن قصائده وثّقت تحولات المجتمع من حياة البادية والترحال، وصولاً إلى العمل في شركات النفط ومناطق «العصب».



وفي حديثها عن الشاعر سعيد عتيق الهاملي أوضحت الدكتورة ميثا الهاملي كيف وصلت سيرته وقصائده إلى جيلها، الذي كان من أوائل من التحقوا بالمدارس في الظفرة، مستعيدة ما كانت تسمعه من الرواة، وفي مقدمتهم جدها الشاعر والراوي زعل بن سيف الفلاحي حول مكانة الهاملي بوصفه مرجعاً شعرياً، وقامة بارزة في الذاكرة المحلية. وختمت بالقول، إن سيرة الهاملي تمثل منارة وإرثاً حياً لا يُنسى، وإن أهل الظفرة يجلّونه ويعتبرونه «بن ظاهر الظفرة» لما تحلّى به من الشجاعة والإقدام والكرم والإبداع الشعري، ويكفيه فخراً أنه قتل في إحدى المعارك، وهو يدافع عن أهله وقبيلته.

وتخللت الأمسية فقرات من الإلقاء الشعري والأداء الغنائي لأشهر قصائد الشاعرين، إذ شدا الشاعر محمد بن عزيز الشحي بصوته العذب رائعة الشاعر أحمد الكندي المرر «وين شدّو بدو الخويرة لي عليهم نثني عليهم اليية» الشهيرة، «وأصبحت يا شقراية» للشاعر سعيد بن عتيق الهاملي، بالإضافة إلى تغرودة، نظمها الشاعر في الشيخ حمدان بن زايد بن خليفة يقول فيها «خبّي بنا يا ام المشدّ الوافي». وقدّم الفنان علي الكيبالي قصائد مغناة بمرافقة العزف على الربابة، استهلها بقصيدة «صاح بزقر المنادي بخطوفه يوم السفن بتشلّ» للشاعر الهاملي، وختم الأمسية بغناء قصيدة للراحل أحمد الكندي «ونيت يا وقت رمانا بالفراق»، أمتعت جمهور برنامج «ليالي الشعر».



وحضر الأمسية سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، وعدد من كبار الشعراء في الدولة والمهتمين بالتراث والأدب، ومن بينهم الشاعر محمد الشريف، الذي شارك بإلقاء قصيدته الشهيرة «يا سراج النور في الفجر»، وغنّاها الفنان عيضة المنهالي، والشاعر خلفان بن نعمان الكعبي وسط تقدير واسع لمشاركتهم وحضورهم، وتوجيه الشكر للمتحدثين والفنانين والمنظمين، وتكريم ضيوف الجلسة.

وبعد ست أمسيات توالت تحت شعار «أبيات على الوتر» اختتم مهرجان العين للكتاب الموسم الخامس من برنامجه، الذي سلّط الضوء هذا العام على التجربة الشعرية لعشرين من روّاد الشعر النبطي الإماراتي، الذين ارتبطت قصائدهم بالأغنية الإماراتية الأصيلة، مستحضراً سير نخبة من الشعراء، مبرزاً دورهم في إثراء الهوية الثقافية والموروث الشعري والغنائي للدولة.



ومن خلال برامجه الثقافية والمعرفية والمجتمعية يواصل مهرجان العين للكتاب الإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية لغة للثقافة والمعرفة والإبداع، ودعم المواهب المحلية، وتشجيع القراءة بوصفها ممارسة يومية، بما ينسجم مع استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في المشهد الثقافي والإبداعي.