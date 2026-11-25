

باقة من التجارب الإبداعية والأنشطة التفاعلية تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» للأطفال واليافعين، ضمن سلسلة من المخيمات الشتوية التي تنظمها في أصولها الثقافية والتراثية، وتمزج فيها بين التعلم والترفيه، لتتيح للصغار فرصة استكشاف الفنون والثقافة والتراث، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والقيادية، عبر ورش وتجارب عملية تحفز خيالهم وتشجعهم على التعبير عن أفكارهم ومواهبهم بأساليب مبتكرة. ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة الهادفة إلى الاستثمار في طاقات الأجيال الناشئة، وتوفير بيئة ملهمة تدعم قدراتهم وتوسع مداركهم المعرفية وترسخ الهوية الوطنية في نفوسهم.

ويستضيف متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، مخيم «درب الرحالة الصغار: من الصحراء إلى الواحة» الذي سيقام على فترتين، تبدأ الأولى من 14 وحتى 18 ديسمبر 2026، فيما تقام الثانية من 21 وحتى 25 من الشهر ذاته. وسيخوض خلالهما الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً مغامرة تفاعلية مستلهمة من تفاصيل الحياة الإماراتية قديماً، تعرّفهم بمهارات الأجداد ومعارفهم وأساليب تكيفهم مع البيئات المحلية المختلفة. وسينطلق المشاركون في رحلة تبدأ بالتعرف إلى أدوات الرحالة ووسائل الاهتداء إلى الطريق، مروراً باستكشاف طبيعة الصحراء وحياة أهلها، ثم الإبحار في عالم الغوص للبحث عن اللؤلؤ وفنون صناعة السفن التقليدية، قبل الانتقال إلى الممرات الجبلية لاختبار قدراتهم البدنية والتعرف إلى صناعة الفخار، وصولاً إلى الواحة لخوض تجارب مستوحاة من أساليب الري التقليدية وإعداد المأكولات الشعبية. كما سيتجول الصغار بين بيوت وأجنحة متحف الشندغة، للتعرف إلى مقتنياته وحكاياته، وجمع تذكارات توثق ما اكتسبوه من خبرات.

وتحت شعار «سنا الدار»، ستقدم مكتبات دبي العامة، ضمن مخيمها الشتوي، برنامجاً يحتفي بالقراءة وفنون السرد والموروث الإماراتي، ويستهدف الأطفال واليافعين من عمر 5 إلى 14 عاماً. وسيتيح المخيم، الذي يندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، للمشاركين خوض تجارب إبداعية تجمع بين الحكايات والكتب والتعبير البصري، وتساعد الأطفال على اكتشاف عناصر القصة وأساليب بناء شخصياتها وأحداثها، وإعادة سرد الحكايات الشعبية الإماراتية بطرق مبتكرة. كما سيتعلمون كيفية تحويل القصص إلى أعمال فنية باستخدام تقنيات القص والتجميع وتنسيق الألوان، وتصميم فوانيس الحكايات ودمى الظل ولوحات الزجاج الملون والصناديق المضيئة، إلى جانب المشاركة في أنشطة رياضية وألعاب جماعية ترسخ لديهم روح التعاون والعمل الجماعي. وسيُختتم المخيم بمعرض فني يعرض فيه الأطفال إبداعاتهم وقصصهم، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويعمق ارتباطهم باللغة العربية والموروث الثقافي المحلي.



أسرار العمارة الإماراتية

أما حي الفهيدي التاريخي، فسيفتح أبوابه للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً، من خلال مخيمه الشتوي الذي ينظمه خلال الفترة من 14 وحتى 18 ديسمبر، تحت شعار «معماريو الفهيدي الصغار»، ليأخذهم في رحلة لاكتشاف أسرار العمارة الإماراتية التقليدية، وما تتميز به من عناصر وتصاميم تعكس براعة الأجداد في التكيف مع البيئة المحلية. وسيخوض المشاركون في المخيم تجارب إبداعية تمزج بين الفنون والهندسة والتصميم، من خلال ورش تفاعلية تتيح لهم التعرّف إلى مخططات البيوت التراثية، وتجسيدها في مجسمات ثلاثية الأبعاد، وابتكار أعمال مستوحاة من الزخارف والنقوش التي تزين مباني الحي. وسيُصمم المشاركون نماذج للبراجيل لاكتشاف آلية عملها في تبريد المنازل طبيعياً، ويستكشفون العلاقة بين الضوء والظل والعمارة من خلال صناعة «الكاميرا المظلمة»، فضلاً عن ابتكار أعمال فنية مستلهمة من الأبواب التراثية وتفاصيلها الزخرفية، بما يثري معارفهم بالموروث المعماري المحلي وينمّي مهاراتهم الفنية والهندسية.

في المقابل، سيقدم متحف الاتحاد عبر مخيمه الشتوي «جذور الاتحاد: استكشف، قُد، أنجز»، تجربة تعليمية تفاعلية مستوحاة من روح المغامرة والكشافة، تتيح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً التعرّف إلى قصة قيام دولة الإمارات وإرث الآباء المؤسسين، وتعزيز روح القيادة والتعاون وتحمل المسؤولية لديهم. وسيقام المخيم على فترتين، تمتد الأولى من 14 إلى 18 ديسمبر 2026، والثانية من 21 إلى 25 من الشهر نفسه، حيث سيؤدي المشاركون أدوار المستكشفين الصغار، وسيخوضون مهام وتحديات جماعية يتعلمون خلالها تحديد الاتجاهات وربط العقد وأساسيات السلامة والتنظيم، إلى جانب تنمية مهاراتهم في الملاحظة والتفكير النقدي واتخاذ القرارات وإيجاد الحلول المبتكرة. وستُختتم التجربة بمغامرة «مهمة الكشافة الكبرى»، التي تمنح الأطفال فرصة تطبيق ما تعلموه وإظهار قدراتهم على القيادة والعمل الجماعي.



«دبي الأفعال»

ويمنح مخيم مركز الجليلة لثقافة الطفل الشتوي الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً فرصة لاكتشاف هوية دبي وموروثها الثقافي ومعالمها المعمارية والطبيعية، والتعبير عن رؤيتهم لها من خلال أنشطة تفاعلية وورش فنية وتعليمية تشمل مجالات الفنون والتصميم والخزف والأزياء والفنون الأدائية. وسيقام المخيم تحت شعار «دبي الأفعال»، على فترتين، تمتد الأولى من 14 إلى 18 ديسمبر 2026، والثانية من 21 إلى 25 من الشهر نفسه. وسيوفر بيئة محفزة تتيح للمشاركين اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم الفنية والتعبيرية، وتشجعهم على ابتكار أعمال إبداعية مستلهمة من تراث المدينة وثقافتها، تعكس رؤيتهم الخاصة وارتباطهم بدبي.

وفي قرية حتا التراثية، تنظم «دبي للثقافة» «مخيم حتا للفنون والإبداع»، الذي تمتد فعالياته حتى 3 ديسمبر 2026، خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويتيح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً فرصة اكتشاف جماليات حتا وتنوع بيئتها الطبيعية وموروثها الثقافي، عبر ورش وأنشطة عملية مستوحاة من جبال المنطقة وأوديتها وأشجارها ومعالمها التراثية. وخلاله سيحول المشاركون مشاهداتهم وأفكارهم إلى أعمال فنية باستخدام الفسيفساء والألوان والخامات المختلفة، إلى جانب تصميم بطاقات بريدية مستلهمة من معالم حتا، وصناعة مجسمات متحركة للفراشات، وابتكار أعمال تحاكي حركة المياه، والمشاركة في أنشطة تتناول الحياة الفطرية والمشهد الزراعي في المنطقة. كما يتضمن البرنامج ورشاً تحتفي بالمناسبات الوطنية، وتشجع الأطفال على التعبير عن اعتزازهم بهوية الدولة، وتعزز ارتباطهم ببيئتهم المحلية.