

شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، إطلاق الدورة الثانية من جائزة عجمان للتصوير الضوئي.

وقال الشيخ حميد بن عمار النعيمي: «تمثل جائزة عجمان للتصوير الضوئي منصة لإبراز المُقوّمات الجمالية والثقافية والحضارية، التي تتمتع بها الإمارة، وتسليط الضوء على تفاصيلها ومعالمها، من خلال رؤى إبداعية توثق المكان، وتحول مشاهده إلى قصص بصرية، تعكس هويته وخصوصيته». وأضاف أن «الجائزة تحفز المصورين المحترفين والهواة على استكشاف جماليات عجمان، وتقديم أعمال فنية، تبرز تنوعها العمراني والبيئي والثقافي، وتسهم في تعزيز حضورها وجهة ملهمة للفنون والإبداع».

ويُنظم الجائزة المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ويبلغ مجموع جوائزها 100 ألف درهم. وتدعو الجائزة المصورين المحترفين والهواة إلى المشاركة بأعمال، تبرز جماليات إمارة عجمان، ضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور العام، ومحور القصة المصورة، ومحور العمران والتفاصيل الهندسية، الذي أُضيف للمرة الأولى في هذه الدورة.

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: «إن التعاون في تنظيم الجائزة يعزز حضور فن التصوير الضوئي ويدعم المواهب الإبداعية، من خلال إتاحة مساحة للمصورين لتقديم أعمالهم، وتطوير قدراتهم في السرد البصري، وتوثيق ملامح إمارة عجمان».

من جهتها قالت نجلاء عبدالله لوتاه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: «لا تحتفي الجائزة بالصورة بوصفها لقطة جمالية فحسب، بل بما تحمله من معنى ورسالة وقدرة على رواية الحكايات، مشيرة إلى أن عجمان بما تزخر به من تفاصيل ومعالم تشكل مصدر إلهام للمصورين، وتتيح لهم تقديم رؤى إبداعية متنوعة».

ويتيح المحور العام للمشاركين تقديم أعمال فنية، تعكس رؤيتهم الإبداعية في توثيق معالم الإمارة وجمالها العمراني والثقافي والبيئي، من خلال صورة واحدة قوية ومؤثرة، تبرز خصوصية المكان وتفاصيله، على أن تكون ملتقطة حصرياً داخل إمارة عجمان.

ويركز محور القصة المصورة على السرد البصري، من خلال تقديم مجموعة من الصور المتسلسلة التي تحكي قصة متكاملة تعكس جانباً من حياة الإمارة أو معالمها أو تفاصيلها الإنسانية والثقافية، بما يُبرز قدرة المصور على بناء تسلسل بصري مترابط يحمل فكرة واضحة ورسالة مؤثّرة، على أن تكون جميع الصور مُلتقطة داخل عجمان.

أما محور العمران والتفاصيل الهندسية، فيسلط الضوء على جمال العمارة والتطور العمراني في الإمارة، من خلال صور تُبرز المباني والمعالم الهندسية والتصاميم المعمارية، وتعكس التناغم بين أصالة التراث وحداثة التطور الحضري، مع إبراز جمال التفاصيل والخطوط والتكوينات المعمارية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المشاركة في الجائزة تتم عبر صفحة التسجيل المُخصّصة للمسابقة على الموقع الإلكتروني لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae