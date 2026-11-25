

تحولت الكلمة المسموعة والمرئية في أروقة مهرجان العين للكتاب، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية، مؤخراً، إلى جسر رسخ حق أصحاب الهمم في المعرفة والاندماج الثقافي مع المجتمع، وتجلت هذه الرؤية في مشاركة هيئة زايد لأصحاب الهمم، التي قدمت نموذجاً جمع بين التعليم المبتكر، والتمكين الإبداعي، والحضور المجتمعي الفاعل. واحتضن الحدث في دورته الـ17، التي أقيمت حتى 23 نوفمبر 2026، مشاركة هيئة زايد لأصحاب الهمم، عبر تقديم مشروع «المكتبة الإلكترونية» التعليمية، والترفيهية، والتي استمدت أهدافها من منصة «وجهتنا»، التي يدرسها الطلبة خلال العام الدراسي، وحولت مضامينها إلى قصص غنائية جاذبة، استهدفت فئات الإعاقات الذهنية، ومتلازمة داون، والإعاقة الحركية، والإعاقة البصرية.

وضمت المكتبة 25 قصة متنوعة ضمن حقول، جمعت بين المهارات الحياتية والهوية الوطنية، ومن بينها قصة «وطن»، التي استحضرت سيرة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تعرف الصغار على قصة تأسيس الاتحاد، وعدد الإمارات وأسمائها، ومعلومات مبسطة عن تاريخ الدولة وتراثها، بالإضافة إلى قصة تعليمية بعنوان «التعرف على النقود»، وقصة تعليم الأرقام، واكتسبت التجربة الصوتية في المكتبة خصوصية لافتة؛ إذ تولى أصحاب الهمم أنفسهم أداء الأغاني وقراءة القصص، وأبرزت في هذا المجال إسراء الأميري، من فئة الإعاقة البصرية، التي شاركت في غناء وقراءة قصص المكتبة الإلكترونية، وحصدت بفضل تميزها جوائز عدة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تألق جميلة الشامسي، من فئة المكفوفين أيضاً، في أداء الأغاني وقراءة القصص الصوتية، ما يمنح المحتوى نبرة أصيلة تنبع من أصحابه.

ولم يقتصر الحضور على المكتبة الرقمية، بل امتد إلى مجلة «مواردنا أمانة»، التي تصدر سنوياً عن مركز العين للرعاية والتأهيل، وضمت قصصاً ومعلومات توعوية غرست عادات إيجابية كترشيد استهلاك المياه والكهرباء، إلى جانب قصص توعوية للسلامة العامة، اعتمدت شخصيات مرسومة بالذكاء الاصطناعي، مثلت فئة متلازمة داون، فضلاً عن قصص مصورة وأخبارن تسلط الضوء على إنجازات أصحاب الهمم،

كما لفت المركز الأنظار عبر تأسيسه فريق «اليولة التراثي»، الذي ضم مجموعة من الطلبة لتقديم عروض تراثية، والمشاركة في مسابقات على مستوى الدول العربية، حاصداً جوائز وتكريمات من مدارس وشركات وطنية.

«صنع في العين»

وفي جناح هيئة زايد لأصحاب الهمم داخل المهرجان برزت منتجات من صنع أصحاب الهمم أنفسهم، حملت شعار «صنع في العين»، وضمت حقائب قماشية مصنوعة يدوياً إلى جانب الشموع، والمداخن، والدفاتر، والأكواب، وغيرها، إضافة إلى منتجات مصنعة عبر تقنية الطباعة الثلاثية، كما استقطب الجمهور نموذج «شجرة الحكايات» الورقية، التي دون عليها الطلبة من أصحاب الهمم عناوين القصص التي قرأها، كما نظم في إطار المشاركة «عرض الأزياء القصصي»، الذي قدم خلاله المشاركون عروض أزياء إبداعية لشخصيات قصصية مشهورة، حظيت بتفاعل كبير من الجمهور، وقدمت الهيئة خدمات متطورة للأشخاص أصحاب الهمم، واستثمرت الموارد والطاقات في بيئة إيجابية مكنتهم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً، بما يناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم، وأسهمت في زيادة تحقيق التنمية الاجتماعي.

وتتجلى أهمية المشاركة في «مهرجان العين للكتاب» فيما أتاحه من فرص مهمة، أبرزت قدرات أصحاب الهمم وعرفت الجمهور بإنتاجهم، وفتحت مسارات تواصل مباشرة مع الزوار والشركات لتسهيل حصولهم على فرص وظيفية عبر اللقاء الشخصي، في تناغم عكس حرص مركز أبوظبي للغة العربية على جعل المعرفة متاحة للجميع من دون حواجز.

ومن خلال برامجه الثقافية والمعرفية والمجتمعية أسهم مهرجان العين للكتاب في تعزيز مكانة اللغة العربية لغة للثقافة والمعرفة والإبداع، ودعم المواهب المحلية، وتشجيع القراءة بوصفها ممارسة يومية، بما ينسجم مع استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في المشهد الثقافي والإبداعي، والتمسك بالموروث الشعبي، ونقله إلى الأجيال الجديدة.