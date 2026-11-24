

نظّمت مكتبة محمد بن راشد في مكتبة الأطفال فعاليتَي «ساعة الحكاية العائلية» و«أسرتي بألواني»، ضمن برنامج «أسبوع الطفولة المبكرة» الذي تقوده وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. وشهدت الفعاليتان حضوراً لافتاً من الأطفال وأهاليهم، وجمعتا بين القراءة التفاعلية وصنع الألعاب والرسم، بما أتاح للأطفال فرصاً للتعبير عن أفكارهم بالحوار والعمل اليدوي والفني.



وفي «ساعة الحكاية العائلية»، قدّمت الكاتبة فاطمة العامري قراءة تفاعلية لقصة «فانيسيا المغرورة»، انطلقت فيها من مواقف الشخصية الرئيسة لمناقشة معنى التواضع والثقة بالنفس. وأفسحت القراءة المجال للأطفال لإبداء آرائهم في تصرّفات فانيسيا، والتفكير في كيفية الاعتزاز بقدراتهم مع تقدير الآخرين واحترامهم. وعقب الحوار، شارك الأطفال بإشراف العامري في أنشطة يدوية شملت صنع ألعاب بسيطة، جرّبوا خلالها أفكارهم وأضفوا لمساتهم الخاصة إلى ما صنعوه.



وفي ورشة «أسرتي بألواني»، عرّفت الفنانة سحر الغربي الأطفال بأساسيات رسم الوجوه وتلوينها، ثم وجّهتهم إلى تطبيق ما تعلّموه في رسم أفراد أسرهم. وتدرّب الأطفال على ملاحظة تفاصيل الوجه واستخدام الخطوط والألوان لإبرازها، فيما اختار كل طفل الملامح التي أراد أن يبرزها في رسمه، فتنوّعت الأعمال بحسب الطريقة التي يرى بها كل منهم أفراد أسرته.



وأتاح حضور الأهالي متابعة تفاعل أبنائهم مع الحكاية وتجاربهم في الرسم وصنع الألعاب. كما قدّمت الفعاليتان للأسر أفكاراً يمكن تطبيقها في المنزل، من سؤال الطفل عن رأيه في تصرّف إحدى شخصيات القصة بعد قراءتها معه، إلى تخصيص وقت مشترك للرسم أو ابتكار لعبة بسيطة.



وتأتي الفعاليتان في إطار اهتمام مكتبة محمد بن راشد بتنمية علاقة الأطفال بالقراءة والتعلّم منذ سنواتهم الأولى. وتعمل المكتبة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والتعليمية والمجتمعية، على تطوير برامج تراعي مراحل نمو الأطفال، وتوسّع فرص مشاركتهم في الأنشطة القرائية والفنية، وتدعم دور الأسرة في تنمية فضولهم وحبّهم للتعلّم.