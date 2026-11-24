

بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الخاصة من «قمة المعرفة» التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دبي تحت شعار: «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير»، أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» «اعتماد الجاهزية المعرفية»، بوصفه أول اعتماد مؤسسي من نوعه في الجاهزية المعرفية، تمنحه للمؤسسات المحلية والدولية بهدف تقييم قدراتها المعرفية وتطويرها، وتمكينها من التحول إلى مؤسسات متعلمة تستثمر بياناتها وخبراتها في إنتاج المعرفة وتوظيفها في اتخاذ القرارات الاستباقية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، واستدامة التعلم والابتكار، بما يرسّخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً في إدارة المعرفة.



وحصل نموذج «اعتماد الجاهزية المعرفية» على اعتماد دولي من المستوى الأول، من معهد الابتكار العالمي، بعد تقييم محاوره الرئيسية والتحقق من الأسس العلمية والمنهجية التي يستند إليها، ومدى استيفائه معايير المعهد في تصميم النموذج وتطويره وتنفيذه وإثبات أثره، بما يعزز موثوقية منهجيته ومعايير تقييمه، ويدعم دوره في قياس نضج القدرات المعرفية للمؤسسات وتطويرها.



وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن إطلاق هذا الاعتماد وحصول نموذجه على اعتماد دولي يمثلان خطوة نوعية في تطوير منظومة مؤسسية متقدمة لإدارة المعرفة، وترسيخ نموذج المؤسسة المتعلمة القادرة على تحويل البيانات والخبرات والتجارب إلى أصول معرفية تدعم اتخاذ القرار، وتعزز الجاهزية الاستباقية واستدامة الريادة المؤسسية، بما يواكب رؤية دبي في بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، تستثمر المعرفة في استباق المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص لصناعة المستقبل.



وقال معاليه: «في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتزايد فيه التحديات، لم تعد المعرفة مجرد رصيد تمتلكه المؤسسات، بل أصبحت قدرة استراتيجية تحدد جاهزيتها للتعامل مع المستقبل واستدامة أدائها. ومن هذا المنطلق، طوّرنا اعتماد الجاهزية المعرفية ليكون إطاراً مؤسسياً متكاملاً يمكّن المؤسسات من تقييم نضج قدراتها المعرفية وتطويرها، واستثمار بياناتها وخبراتها في إنتاج المعرفة وتوظيفها في دعم الابتكار، واستباق التحديات، وتعزيز استمرارية الأعمال والقدرة على التعامل مع الأزمات».



وأضاف معاليه: «نعتز بأن تكون «إقامة دبي» سبّاقة في تطوير هذا الاعتماد، انطلاقاً من تجربتها في التعلم المؤسسي والإنتاج المعرفي، وإيمانها بأن المؤسسة الرائدة هي التي لا تكتفي بامتلاك المعرفة، بل تتعلم باستمرار من تجاربها، وتتبادل خبراتها، وتحول ما تتعلمه إلى قيمة مؤسسية مستدامة.

ونسعى من خلال هذا الاعتماد إلى ترسيخ نموذج مؤسسي رشيق ومبتكر واستباقي ومتعلم، يجعل من المعرفة أساساً للتطوير، ومن التعلم منهجاً للعمل، ومن خدمة الإنسان غايةً للابتكار وصناعة المستقبل».



إضافة نوعية



بدوره أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن إطلاق «اعتماد الجاهزية المعرفية» يمثل إضافة نوعية إلى منظومة المعرفة المؤسسية، من خلال تقديم إطار منهجي يتيح للمؤسسات تقييم قدراتها المعرفية وفق محاور ومعايير واضحة، والوقوف على مدى كفاءتها في تحليل المعرفة وتوثيقها وتوظيفها وإنتاجها واستشراف ما تحمله من فرص وتحديات.

وأضاف: «تنبع أهمية هذا المشروع من أنه يضع الجاهزية المعرفية ضمن منظومة التقييم والتطوير المؤسسي، ويمنح المؤسسات مرجعاً يساعدها على تحديد مستوى نضجها المعرفي، وتطوير ممارساتها، وتعزيز قدرتها على توظيف المعرفة في تحقيق أهدافها ومواكبة التحولات المتسارعة».



ويستند «اعتماد الجاهزية المعرفية» إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل تحليل المعرفة، وتوثيقها ونشرها، وتوظيفها، وإنتاجها، والاستباقية المعرفية، ضمن إطار متكامل لتقييم قدرات المؤسسات على استخلاص المعرفة من بياناتها وتجاربها، وحفظ أصولها المعرفية وتبادلها، وتوظيفها في تطوير الأداء وتعزيز الابتكار والتعلم المؤسسي.



ويشمل الاعتماد توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والمفتوحة والآنية، والاستفادة من المعرفة المتراكمة في بناء النماذج التنبؤية وتفسير نتائجها، بما يدعم استشراف المستقبل ورصد المؤشرات المبكرة للمخاطر والأزمات، وتطوير سيناريوهات استباقية تعزز جاهزية المؤسسات ومرونتها واستمرارية أعمالها.

كما يدعم البحث والتطوير والابتكار لإنتاج معارف نوعية تتجسد في حلول مبتكرة ونماذج عمل وممارسات ريادية تستبق التحديات وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، بما يعزز التنافسية العالمية ويرسّخ المعرفة ركيزةً استراتيجية في المؤسسات.



ويركز الاعتماد على ترسيخ نموذج المؤسسة المتعلمة من خلال المراجعة الدورية للتجارب والنتائج، واستخلاص الدروس من النجاحات والتحديات والإخفاقات، وتبادل الخبرات بين الموظفين والوحدات التنظيمية والشركاء، وتوظيف البحوث والدراسات والمقارنات المعيارية في تطوير الأداء، إلى جانب ضمان توافر المعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات والتعامل مع الأزمات، وتحديثها وسهولة الوصول إليها.



ويأتي إطلاق الاعتماد امتداداً لتجربة «إقامة دبي» في التعلم والإنتاج المعرفي، وترجمةً لمنهجياتها إلى نموذج مؤسسي قابل للتطبيق والتقييم محلياً ودولياً، بما يمكّن المؤسسات من استثمار معارفها وخبراتها في الابتكار والاستباقية وصناعة المستقبل، ويرسّخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً في إدارة المعرفة وتوظيفها لخدمة الإنسان.