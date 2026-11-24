

أصدرت ندوة الثقافة والعلوم في دبي رواية «دفاتر مريم» للكاتب ظاعن شاهين، في عمل يقع في 200 صفحة من القطع المتوسط. يرصد العمل التحولات النفسية والاجتماعية للمرأة في حقبة نهاية الستينيات، مسلطاً الضوء على التجاذبات الإنسانية العميقة التي عاشتها في تلك الفترة بين طموحاتها الشخصية وقيود البيئة المحيطة.



لا تقوم الرواية على تتبّع سيرة فتاة إماراتية فحسب، بل تنطلق من سؤال أعمق يتصل بالذاكرة والهوية وحق الإنسان في امتلاك حكايته: من يكتب حياتنا؟ وهل ما نعيشه يصبح حقيقة لمجرد وقوعه، أم أن الحقيقة تظل ناقصة ما لم نروها بأصواتنا؟



من هذا السؤال تتشكل البنية الفكرية والفنية للرواية، وتتخذ الدفاتر موقعها بوصفها أكثر من وسيلة لتسجيل اليوميات؛ فهي الذاكرة الموازية التي تحفظ ما قد يسقط من الرواية العامة، والمساحة السرية التي تلجأ إليها مريم، كي تفهم العالم من حولها وتحمي صورتها عن نفسها. فالدفتر، منذ ظهوره الأول، لا يؤدي وظيفة توثيقية محايدة، بل يتحول تدريجياً إلى شاهد على نمو الشخصية، ومستودع للأسئلة والمخاوف والرغبات التي لا تستطيع البطلة إعلانها في محيطها الاجتماعي.



تبدأ الرواية من دبي أواخر الستينيات من القرن الماضي، في زمن كانت فيه المدينة تنتقل من إيقاعها المحلي القديم إلى أفق جديد تتشكل فيه مؤسسات التعليم والصحافة والعمل والدولة الحديثة.

غير أن الرواية لا تتعامل مع التاريخ بوصفه سرداً خارجياً للأحداث، بل تجعله حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية؛ في المدرسة، والبيت، والمجلس، والشارع، وفي نظرة الأسرة إلى تعليم الفتاة ومستقبلها.



وهكذا لا يظهر التحول الاجتماعي خطاباً خارجياً مفروضاً على السرد، وإنما يتجسد في حياة مريم نفسها، وفي اتساع خياراتها، وفي المسافة التي تنشأ بين ما تريده لنفسها وما يريده الآخرون لها.



ويمثل الانتقال إلى القاهرة مساراً ثانياً في بناء الرواية؛ فالقاهرة ليست مجرد مكان للدراسة، بل فضاء للاختبار واكتشاف الذات. فهناك تتسع تجربة مريم، وتدخل في حوار مع أفكار وتجارب وشخصيات تنتمي إلى بيئات مختلفة، وتبدأ في رؤية حياتها الأولى من مسافة جديدة.

ومن خلال المقابلة بين دبي والقاهرة تبني الرواية جدلاً بين الانتماء والانفتاح، وبين الذاكرة المحلية والأسئلة القومية والثقافية التي كانت تشغل جيلاً كاملاً؛ ومع ذلك، لا تسقط مريم في اغتراب كامل عن مكانها الأول، فكلما اتسعت تجربتها ازدادت حاجتها إلى فهم جذورها وإعادة قراءة الماضي الذي جاءت منه.



رواية اجتماعية



وتتعدد المسارات التي تتحرك فيها الرواية؛ فهي رواية تشكّل ونضج، تتابع انتقال مريم من طفلة تراقب العالم إلى امرأة تحاول أن تختار موقعها فيه، وهي في الوقت نفسه رواية اجتماعية تناقش تعليم المرأة وعملها وحقها في اتخاذ القرار، وتكشف الفارق بين الاعتراف النظري باستقلال المرأة وبين قبول هذا الاستقلال في الحياة اليومية.



كما تتناول الحب والزواج والأسرة، لا بوصفها موضوعات عاطفية منفصلة، بل بوصفها ساحات تتقاطع فيها المودة مع السلطة، والثقة مع الخوف، والرغبة في الاستقرار مع الحاجة إلى الاحتفاظ بالخصوصية.



ومن خلال علاقة مريم بطارق، تنتقل الرواية من مناقشة القيود الاجتماعية الظاهرة إلى كشف أشكال أكثر خفاءً من السيطرة؛ فالمشكلة لا تبدأ دائماً بمنع مباشر أو قرار معلن، بل قد تتسلل عبر أسئلة صغيرة، أو تدخل في تفاصيل العمل والسفر والكتابة، أو رغبة أحد الطرفين في معرفة ما لا يحق له معرفته. وتنجح الرواية في إظهار كيف يمكن للعلاقة أن تتغير من التفاهم إلى المراقبة، ومن المشاركة إلى الاستحواذ، من خلال تراكم مواقف تبدو منفردة بسيطة، لكنها ترسم في مجموعها بنية نفسية واجتماعية ضاغطة.



ويعتمد الكاتب في معالجة هذه القضايا على بناء سردي تتداخل فيه الذاكرة مع المشهد، والحاضر مع ما تختزنه الدفاتر من أثر الماضي؛ فالزمن الروائي يمتد عبر مراحل متعاقبة من حياة البطلة، لكنه لا يتحرك كخط تاريخي جامد، إذ يعود الماضي في صورة رسالة أو صفحة أو اسم أو حادثة صغيرة، ليكشف أن ما مضى لا ينتهي، بل يستمر في تشكيل الحاضر. وبهذا تصبح الذاكرة عنصراً بنائياً يحرك السرد، لا موضوعاً فكرياً يضاف إليه من الخارج.



ويؤدي المكان دوراً أساسياً في تشكيل الشخصيات؛ فدبي القديمة، بأحيائها وبيوتها ومدارسها وتحولاتها، ليست خلفية للأحداث، وإنما كائن يتغير بالتوازي مع مريم، والقاهرة، بازدحامها وجامعتها وتنوع أصواتها، تدفع البطلة إلى إعادة اكتشاف حدودها وإمكاناتها. حتى الأمكنة الداخلية، مثل الغرفة والحقيبة والصندوق والمكتب، تكتسب دلالاتها الخاصة؛ فهي تارةً ملاجئ للكتابة، وتارةً حدود مهددة بالاختراق، وتارةً شواهد على الصراع بين الحق في الخصوصية ورغبة الآخرين في السيطرة.



وظائف فنية ورمزية



أما الدفاتر، فتنهض بوظائف فنية ورمزية متراكبة؛ فهي تربط مراحل الرواية، وتحفظ وحدة السرد رغم امتداده الزمني والمكاني، كما تمثل صوت مريم الداخلي في مقابل الأصوات الاجتماعية التي تحاول تعريفها وفق أدوار جاهزة.

وكلما تعرضت الدفاتر للخطر، لم يعد الأمر متعلقاً بأوراق مكتوبة، بل بمحاولة محو النسخة التي كتبتها مريم عن نفسها؛ لذلك تصبح الكتابة فعل مقاومة، ويصبح الدفاع عن الدفاتر دفاعاً عن الذاكرة والاسم والحق في الوجود خارج الصور التي يصنعها الآخرون.



وتتميز المعالجة بلغة سردية مكثفة وعميقة، تعتمد على التقاط التفاصيل الدالة بدل الاستغراق في الشرح؛ فحركة يد، أو تغير ترتيب أوراق، أو صمت يطول بعد سؤال، قد يحمل من المعنى ما لا تحمله فقرة تفسيرية كاملة.

ويمنح الحوار الشخصيات أصواتها الخاصة، ويكشف المسافات بينها من خلال ما تقوله وما تتجنب قوله، ويؤدي الصمت دوراً موازياً للكلام؛ إذ تصبح الجمل المبتورة والنظرات والترددات أدوات لكشف الخوف والشك وتحول العلاقات.



ويوازن السرد بين البعد التاريخي والبعد الإنساني؛ فلا تتحول الرواية إلى سجل للتحولات التي مرت بها دبي والإمارات، ولا تنغلق في حدود التجربة الفردية لمريم، إنما تجعل الخاص مدخلاً إلى العام، وتقرأ التحول الكبير من خلال أثره في حياة امرأة واحدة. ومن هنا تكتسب الرواية بعدها الإنساني؛ لأن معركة مريم، على خصوصيتها المحلية، تتصل بتجربة أوسع يعيشها كل من يحاول أن يحتفظ بصوته في مواجهة من يريدون الكلام باسمه.



وتصل الرواية إلى نهاية مفتوحة لا تقدم خلاصاً نهائياً، ولا تغلق مصير البطلة داخل إجابة مطمئنة؛ فالنهاية لا تعني أن الصراع قد انتهى، بل تشير إلى أن مريم استعادت الحد الأدنى الذي يسمح لها بالبدء من جديد: اسمها، وذاكرتها، وقدرتها على الإمساك بالقلم. وتظل الاحتمالات مفتوحة أمام ما ستكتبه بعد ذلك، وأمام العلاقة بين ما نجا من الماضي وما يمكن بناؤه في المستقبل.



بهذه النهاية يعيد السرد القارئ إلى الفكرة التي انطلقت منها الرواية: قد يستطيع الآخرون تهديد الذاكرة أو تشويهها أو محاولة محوها، لكن الحكاية تظل قابلة للاستئناف ما دام صاحبها قادراً على كتابة اسمه. ومن هنا تبدو «دفاتر مريم» رواية عن الكتابة باعتبارها حياة ثانية، وعن الذاكرة بوصفها حقاً، وعن امرأة لم تبحث عن بطولة استثنائية، بل عن حق بسيط وعميق في أن تكون الراوية الأولى لحياتها.