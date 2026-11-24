

كشفت نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2026 عن تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية بحصولها على 60.4 نقطة وحلولها الخامسة عالمياً في قطاع تطور الحكومة الإلكترونية، في تأكيد على مكانتها الرائدة إقليمياً في مجالات المعرفة ودورها في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري.



وجاء الإعلان عن نتائج المؤشر الذي يطوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ضمن فعاليات النسخة الخاصة من «قمة المعرفة 2026» التي نظمها الجانبان اليوم في دبي تحت شعار «المعرفة: تخطّي الأزمات في عالم متغيّر» بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات المعرفة والتنمية والابتكار.



وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربياً والـ47 عالمياً بـ50.4 نقطة، تلتها دولة قطر في المرتبة الثالثة عربياً والـ59 عالمياً بـ48.1 نقطة، ثم مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عربياً والـ67 عالمياً بـ46.3 نقطة، وسلطنة عُمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ72 عالمياً بـ45.5 نقطة.



وعلى المستوى العالمي تصدّرت سويسرا الترتيب العام للمؤشر، محققة 69.8 نقطة، تلتها سنغافورة في المرتبة الثانية برصيد 69.0 نقطة، ثم السويد في المرتبة الثالثة برصيد 68.4 نقطة، فيما حلّت الدنمارك رابعة برصيد 66.0 نقطة، والنرويج خامسة برصيد 65.9 نقطة.



وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن مؤشر المعرفة العالمي 2026 يعكس أهمية المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.



وأشار إلى أن تصدّر دولة الإمارات الدول العربية يجسّد رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان والارتقاء بالتعليم وتعزيز الابتكار أولويات وطنية واستراتيجية راسخة، باعتبارها مقومات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.



وأضاف أن المؤسسة تواصل بالتعاون مع شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطوير المؤشر وتعزيز دوره أداة مرجعية تسهم في دعم الحكومات من خلال توفير بيانات دقيقة ورؤى عملية تساعدها على صياغة سياسات أكثر كفاءة وبناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.



من جانبه قال الدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين مدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تقرير مؤشر المعرفة العالمي 2026 تحت عنوان «المعرفة: تخطّي الأزمات في عالم متغيّر» يسلط الضوء على الدور المحوري للمعرفة في تعزيز قدرة الدول والمجتمعات على الاستعداد للأزمات ومواجهتها والتعافي من آثارها، ويؤكد أن المعرفة لم تعد مجرد محرك للنمو والتنمية، بل أصبحت ركيزة أساسية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية وغيرها من التحديات العالمية.



وأضاف أن مؤشر المعرفة العالمي يفر من خلال أبعاده الستة، التي تشمل التعليم والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد والبيئة والمجتمع والحوكمة أداة شاملة لقياس القدرات المعرفية للدول وتحديد نقاط القوة والفجوات التي قد تؤثر في قدرتها على التعامل مع الأزمات.

كما يبرز التقرير أهمية الاستثمار في المعرفة والمهارات والابتكار ليس فقط لتجاوز الأزمات، بل لتحويل التحديات إلى فرص لبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر مرونة واستدامة.



وتسلّط النتائج الضوء على مستويات الأداء المعرفي بين الدول وأهمية مواصلة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواكبة التحولات العالمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة.