

استعرضت جلسات النسخة الخاصة من «قمة المعرفة 2026»، التي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار «المعرفة: تخطّي الأزمات في عالم متغيّر»، تجارب عدد من الجهات الحكومية في تعزيز الجاهزية للأزمات عبر تكامل الاستشراف والأمن الاستباقي والخدمات الإسعافية.



وأكد فهد بطي بن بيات المهيري، مدير مركز الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن تعزيز الجاهزية يتطلب تحويل المعرفة إلى قرارات وقدرات ميدانية، وربط الاستشراف بالتخطيط والاستثمار، وتكامل الأدوار الحكومية والأمنية والإسعافية والمجتمعية، بما يدعم استمرارية الخدمات وحماية الأرواح والقدرة على التعافي. وتناول في جلسته التي حملت عنوان: «جاهزية حكومات المستقبل لمواجهة الأزمات»، متطلبات جاهزية حكومات المستقبل، والشراكة المجتمعية في مواجهة الأزمات، وتطوير الاستجابة الإسعافية لمواكبة احتياجات المدينة.



واستند المهيري إلى مجموعة من المؤشرات الدولية التي توضح حجم الكوارث وتداعياتها؛ إذ بلغ متوسط عدد الكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية 377 كارثة سنويّاً خلال الفترة من 2005 إلى 2024. وتُقدّر التكلفة الاقتصادية السنوية الشاملة للكوارث بنحو 2.3 تريليون دولار عند احتساب التداعيات غير المباشرة وخسائر النظم البيئية.

كما أشار إلى أن الظواهر الجوية والمناخية الشديدة أثّرت في نحو 3.8 ملايين شخص في المنطقة العربية خلال عام 2024.



وبيّن المهيري أن التحدي لا يقتصر على تزايد عدد الأزمات، بل يشمل تغير طبيعة المخاطر وتداخل مصادرها الطبيعية والجيوسياسية والسيبرانية والاقتصادية، وامتداد آثارها بين القطاعات. وشدّد على ضرورة توسيع نطاق الاستشراف ليشمل المخاطر الناشئة وغير المسبوقة والسيناريوهات منخفضة الاحتمالية وعالية التأثير، وعدم الاكتفاء بالبيانات التاريخية وحدها.



واستعرض دور الذكاء الاصطناعي في رصد المؤشرات المبكرة، وبناء السيناريوهات وتحليل تداعياتها وتحديد أولويات تخصيص الموارد، مؤكداً أهمية دمج الاستشراف في تطوير السياسات وتوجيه الاستثمارات.



ومن منظور الأمن الاستباقي، أكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي، أن الجاهزية لا تقتصر على امتلاك الخطط، بل تتجسد في القدرة الفعلية على التحرك واتخاذ القرار واستمرار الخدمات، موضحاً أن إدارة الأزمات في دولة الإمارات تبدأ قبل وقوعها بوقت طويل، عبر الاستشراف والتدريب والتنسيق.



وشدد خلال محاضرته «الأمن الاستباقي: الذكاء الأمني والشراكة المجتمعية في مواجهة الأزمات»، على أن الأزمات تختبر المنظومة بأكملها، وتتطلب عملاً مشتركاً يتجاوز حدود الاختصاصات الإدارية لتلبية احتياجات الناس وضمان سلامتهم. مبيناً أن المرونة المؤسسية تتمثل في إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد البشرية نحو أعمال الدعم والإسناد، وتجهيز البدائل التشغيلية وقنوات التواصل.



وأكد مراد أن الثقة تُبنى بصدق المعلومات وكفاءة القرار والعمل الملموس، وأن القيادة خلال الأزمات تشمل الحضور والقرب من الناس، إلى جانب إدارة العمليات، لافتاً إلى أهمية قياس الأداء وإثبات الجاهزية بالممارسة.



وفي الجانب الإسعافي، استعرض مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خلال محاضرته «جاهزية تتجدد مع المدينة»، دور المعرفة والبيانات والكفاءات البشرية في تطوير الاستجابة ومواكبة نمو دبي وتغير احتياجاتها، موضحاً أن الجاهزية تقوم على دورة مستمرة من فهم الواقع واستشراف التغيرات والاستعداد والتعلم.



وأشار جلفار إلى استجابة المؤسسة لأكثر من 279 ألف بلاغ طارئ خلال عام 2025، وتحقيق معدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق في العام نفسه، مع استهداف خفضه إلى 4 دقائق بحلول عام 2033. وبيّن أن تحليل تغير الطلب بحسب المكان والوقت والفعاليات، والجمع بين البيانات وخبرة الميدان، يدعمان مراجعة قرارات تمركز الوحدات وتحديد التغطية المناسبة.



واستعرض خطة المؤسسة لاحتفالات رأس السنة 2026، التي تضمنت 236 وحدة إسعافية، و635 موظفاً من مختلف التخصصات، و50 متطوعاً إسعافياً، نموذجاً لتحويل معرفة مواقع التجمع ومسارات الحركة إلى توزيع مسبق للموارد وتحديد للأدوار والبدائل.



وأكد جلفار أهمية مرافقة المعلومات للمريض منذ تلقي البلاغ وحتى وصوله إلى المستشفى، وإتاحتها للفرق الطبية في الوقت المناسب لدعم استمرارية الرعاية.

وتناول دور الأسرة الواعية والمتطوع المؤهل ومواقع العمل والفعاليات المستعدة في تعزيز الجاهزية، إلى جانب تحويل الدروس المستفادة من كل استجابة إلى تحسينات في جودة الرعاية وسلامة المريض وتجربة المستفيدين من الخدمات.