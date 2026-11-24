

استعرضت النسخة الخاصة من «قمة المعرفة 2026»، التي تنظّمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار «المعرفة: تخطّي الأزمات في عالم متغيّر»، دور الشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في توظيف المعرفة والابتكار لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود.



جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان «قوة الشراكة: دولة الإمارات، الأمم المتحدة والمرونة المشتركة»، قدّمتها بيرانجير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت خلالها أن تحويل المعرفة إلى تقدم جماعي يتطلب شراكات تربط السياسات بالابتكار والاستثمار، وتضمن وصول ثمار التطور العلمي والتكنولوجي إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن الشراكة بين الإمارات والأمم المتحدة توفر أساساً لتوسيع هذا الأثر وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأوضحت بويل أن التحدي لا يقتصر على إنتاج المعرفة، بل يشمل بناء القدرات الجماعية لتطبيقها، في ظل تفاوت عالمي في الوصول إليها وإنتاجها والاستفادة منها. واستشهدت ببيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، التي تشير إلى بقاء نحو ملياري شخص خارج شبكة الإنترنت، مؤكدة أن الفجوة الرقمية تنعكس على فرص التعليم والعمل والخدمات المالية والحكومية والرعاية الصحية.



وحذّرت من أن الذكاء الاصطناعي قد يعمّق هذا التفاوت إذا ظلت البنية الحاسوبية والقدرات البحثية والتمويل والمهارات متركزة في عدد محدود من الدول، مشددة على أهمية التعاون الدولي وتنفيذ «الميثاق الرقمي العالمي» لضمان أن تصبح هذه التقنيات محفزاً للتنمية المستدامة، لا عاملاً لتفاقم عدم المساواة.



وحددت بويل أربعة أبعاد رئيسة للشراكة الإماراتية الأممية، تشمل المعرفة والابتكار، والقدرات التشغيلية، والتمويل التنموي، والقدرة على حشد المجتمع الدولي حول التحديات المشتركة، موضحة أن تكامل هذه الأبعاد يتيح تحويل الإنجازات الوطنية إلى منافع تتجاوز الحدود.



وفي محور المعرفة والابتكار، أبرزت دور الاستثمار الإماراتي في التعليم والبحث والبنية الرقمية والتقنيات المتقدمة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وقدّمت «مسبار الأمل» مثالاً على إسهام الاستثمار الوطني في إثراء المعرفة العالمية، من خلال إتاحة بياناته العلمية للمجتمع البحثي الدولي، كما تناولت فرص توظيف الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي في متابعة الموارد واستباق المخاطر وتقييم آثار الكوارث.



وسلّطت الضوء على الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مستشهدة بمبادرة «مهارات المستقبل للجميع»، التي أُطلقت بالشراكة مع منصة «كورسيرا» عام 2023. مشيرةً إلى أن نحو 10 آلاف متعلم ومتعلمة أكملوا، مجتمعين، أكثر من 15 ألف برنامج تعليمي خلال عامها الأول، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز استعدادهم لأسواق العمل المتغيرة.



وفي تناولها القدرات التشغيلية، استعرضت بويل دور الإمارات بوصفها منصةً للعمليات الإنسانية والتنموية للأمم المتحدة، وقدّمت «دبي الإنسانية» نموذجاً لتكامل البنية اللوجستية والربط الدولي وإدارة المعلومات والخبرات الإنسانية. وأشارت إلى أن مجتمع «دبي الإنسانية» أرسل أكثر من 14 ألف طن من المساعدات إلى أكثر من 100 دولة خلال عام 2025.



وبيّنت أن المعرفة والبيانات تسهمان مباشرة في إنقاذ الأرواح، من خلال تحديد مواقع المتضررين واحتياجاتهم ومسارات الوصول إليهم والإمدادات المتاحة. ودعت إلى توسيع التعاون في التأهب والوقاية والعمل الاستباقي، مؤكدة أن الإنذار المبكر لا يكتمل بإنتاج التوقعات، بل بإيصال التحذيرات إلى المعرّضين للخطر، وتحويلها إلى قرارات تدعمها المؤسسات وآليات التمويل قبل وقوع الصدمة.



وفي محور التمويل التنموي، أكدت بويل أن التحليلات، مهما بلغت دقتها، لا تحقق أثرها من دون موارد تتيح تطبيق توصياتها، مشيرة إلى أن الدول النامية تواجه فجوة استثمارية سنوية تقارب أربعة تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأبرزت تنامي مساهمة الإمارات في التعاون التنموي الدولي، مع وصول مساعداتها الإنمائية الرسمية إلى نحو 3.4 مليارات دولار عام 2025، وفق البيانات الأولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.