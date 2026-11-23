أصدر مجمع اللُّغة العربيَّة بالشّارقة العدد الرّابع والعشرين من مجلَّته، مستعرضاً تجربة تعليم العربيّة في روسيا، وإسهاماتها في الأدب العالميّ، إلى جانب دراسات في البيان القرآنيّ وتعليم اللُّغة والمعاجم، وقراءات في الكتب والتُّراث وسيَر أعلام العربيّة.

وكتب الدّكتور محمّد صافي المستغانميّ، الأمين العامُّ للمجْمع، افتتاحيّة بعنوان «العربيّة حصْن الوطنيّة ودرع الثقافة الأصيلة»، تناول فيها مسؤوليّة المدرسة والمعلِّم في تنمية العربيّة لدى الناشئة، ودور النصوص الأدبيّة في ربْط تعليم اللُّغة بالقيَم والانتماء الوطنيّ.

وخصَّصت المجلّة «ملف العدد» لموضوع «تدريس العربيّة في روسيا: جذور عميقة وآفاق رحْبة»، للدكتورة إيرينا ليبيديفا، الأستاذة في الجامعة الروسيّة الحكوميّة للعلوم الإنسانيّة، التي تتبَّعت نشأة الدراسات العربيّة في روسيا وتطوُّر مؤسَّسات تعليمها، وعرَضَت دوافع إقبال الشباب على العربيّة ومناهج تدريسها وآفاق انتشارها في الجامعات والمدارس.

وضمَّ باب «نظرات في البيان القرآنيّ» دراسة «التحفيز في أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم»، للدكتور طه ياسين. ودرست الدكتورة أماني محمّد ناصر اللَّفظةَ القرآنيّة من خلال مقال «اللّغة القرآنيّة بين ثبات اللّفظ وتعدُّد المعنى: الوظيفة السياقيّة للمفرَدة القرآنيّة». وفي «عجيب البيان في القرآن: دراسة في أسرار النظْم وإعجاز اللّغة»، بحث الدكتور سعيد سهمي تكامل اختيار الألفاظ والنظْم والتصوير والإيقاع والإيجاز في بناء المعنى والتأثير العقليّ والوجدانيّ.

دراسات لغويّة في الصوت والمعنى

وفي باب «لغويّات»، كتب الدكتور أسامة زايد حول «الانغماس اللّغويّ الانعكاسيّ: من التقاط الصوت إلى بناء المعنى في تعلُّم اللّغة الثّانية». بينما قدَّم الدكتور بهاء الدين دنديس بحثَ «نفحات الكريم في قاعات التعليم»، تأمُّلات في فواتح السّوَر وصِلَتها بصفات الحروف ومخارجها.

وتناول الدكتور عاصم علي محمّد الاستعمالات اللّغويّةَ القليلة وأثرها على الدرس اللّغويّ في «الموسوم بالقليل وأثره في الدرس النحويّ: نماذج مختارة من شرح الرضيّ على كافية ابن الحاجب». أمّا الدكتور محمّد أبو بكر محمّد فتتبّع بعض الآيات القرآنيّة في «نداءات النُّدْبة الواردة في القرآن الكريم: أسلوبها، أنواعها، ومعانيها». واستكمل الدكتور محمّد العميرينيّ بحثَه «السياسات التعليميّة والشراكات الدوليّة في مستقبَل تعليم العربيّة لغير الناطقين بها» مناقشاً توحيد المعايير والتحوّل الرقميّ وإعداد المعلِّمين.



وضمّ «معجميّات» دراسةَ «أثَر الدراسات المعجميّة في صناعة الحقائق الاصطلاحيّة»، للأستاذ الدكتور الأخضر الأخضريّ، وهي دراسة لغويّة معجميّة تأصيليّة في مناهج استنباط الدلالات وتوليد المصطلحات. كما قدَّم الدكتور أحمد محمود الخضري بحثَ قراءة معجميّة دلاليّة في تطوُّر معاني بعض المهَن والحرَف الزراعيّة: الفلاح أنموذجاً. وفي وزن (مفعولاء) في العربيّة: دراسة في البنية الصرفيّة والوظائف المعجميّة، جمع الدكتور أيوب جرجيس شواهد هذا الوزن النادر وصنّف دلالاتها.

وفي كتب ودراسات، قدَّم الدكتور عباس عبد الحليم عرضاً لكتاب حركة إحياء التراث في الأردن لمحمّد الدروبي، تحت عنوان منظومة المعرفة التراثيّة... وواجبنا نحو الذات والهويّة. كما عرَّفَت هبة هشام بكتاب الرصيد اللغويّ المسموع، ومنهجه في استخراج المفردات الفصيحة الشائعة في الدراما الموجّهَة للأطفال. أمّا الدكتور محمّد سيف الإسلام فقدَّم دراسةَ قراءة في كتاب: مهارات حُسْن استعمال العربيّة الوظيفيّة، للدكتور صالح بلعيد.

من أعلام العربيّة

وفي قسْم من أعلام العربيّة، تناول الدكتور خليل خلف سويحل دراسة عن الإمام الفرّاء بعنوان أبو زكريا الفرّاء: إمام نحو الكوفة.

ونقدَ الدكتور معتزّ المحتسِب، في حلْقة خفيّة في سيرة العالِم النحْويّ الشيخ خالد الأزهريّ، الرواية الشائعة عن بدء الأزهريّ طلب العِلم في السادسة والثلاثين. في حين كتب الباحث عادل عبد الرحيم العوضيّ عن ترجمة الأديب عبد الرحمن بن أحمد الصّفتيّ الشرقاويّ الشافعيّ وبعض جهوده العلميّة. وضمّ باب أدب ونقد دراسة رثاء الأب بوصفه برّاً: قراءة في مرثيّة أحمد شوقي، لإسلام ربيع السعيد.

وقدّم الدكتور علي إبراهيم كردي الجزء الثاني من مقال مختصر مقامات الافتخارِ في مخاصَمة العَشْر من الجَوارِ لأبي محمّد عبد المهيمن الحضرميّ. وبحثَ الدكتور محمود حلمي إسهامات اللّغة العربيّة في بناء الوعي الأدبيّ العالميّ. وناقشَ سليمان العلي الصمت بوصفه استراتيجيّة بلاغيّة وفكريّة في الأدب العربيّ.

وفي مقالات، كتبَت أحلام مستغانمي ذلك التواضع الشاهق للكبار، مستعيدة مواقف مع نزار قبّاني وغازي القصيبيّ، تناولت فيها تواضع كبار الأدباء وحرصهم على معرفة آراء القرّاء في نصوصهم. وكتبَ الدكتور سيد أحمد إيخو من اللفظ إلى النظْم: الفصاحة والبلاغة في نظر عبد القاهر الجرجانيّ.