تواصل مهرجانات الفنون والإبداع المتنوعة في دبي، تعزيز دور الأنماط الحياتية العصرية في تحسين حياة الناس، وترسيخ قيم الجمال ونسج أرضية لقاء الحضارات وحوار الثقافات. فبينما تحضر موسيقى الدول بأشكالها وأنواعها التقليدية والعصرية، لتوحّد الجميع، في المهرجانات والحفلات التي تقام في دبي على حب الإبداع والشغف بالموسيقى والتعلّق بقيمة الإبداع وما يوفره من حالات شعورية إنسانية عنوانها المحبة، تعزز سياقات الفنون التشكيلية والفن المفاهيمي الارتقاء بمفاهيم الحياة العصرية وتدرّب جميع أبناء الحضارات في دبي التي تضم أكثر من 200 جنسية، على التوظيف الخلّاق لألوان الإبداعات الفنية والتمسك بقيمة معانيها.

كما تتمم حلقة هذه المعايير والأجواء ألوان المهرجانات الفنية المتخصصة، مثل «سكة» و«آرت دبي»، حيث نجد أن الفن يغدو معها وفي رحابها، لغة عالمية وجدت كي تخدم هدف الارتقاء بمستوى البشر، وتعزيز سعادة أبناء الثقافات شتى، وتمهيد العقبات أمامهم، وجعل السلام والتضامن أساس وعنوان علاقة الشعوب ببعضها البعض.

كما أن العروض المسرحية والأوبرالية والحفلات الموسيقية تلعب كبير الدور في هذا الصدد، وهو ما يتجسد ببرامج وثمار نشاطات أوبرا دبي. علاوة على أنشطة المسارح التجارية المتنوعة.

وبطبيعة الحال، نجد أن ألوان الترفيه المتنوعة الأخرى في دبي، من بينها سياقاته الكثيرة في داون تاون دبي، وخاصة نافورة دبي، تمهد لتخطي الكثير من الحواجز بين أبناء الثقافات، ويضاف إلى ذلك بالتأكيد، مهرجانات الأدب والفكر والورش التأهيلية المتخصصة بالفنن كافة، ومهرجانات الضيافة والمأكولات التي تمتع المقيمين في دبي وزوارها بمعارف جمّة حول تقاليد الضيافة لدى مختلف الحضارات، وأيضاً حول مكونات الأطباق الخاصة بكل شعب من الشعوب.

وأما الأجمل والأكثر تشويقاً في هذا الصدد، فهو نجاح دبي في جعل تجارب الطعام والترفيه في وجهاتها ومطاعمها المتنوعة، ممزوجة بفنون ومفردات الثقافات التي تمثلها، ففي المطعم الإيطالي يحضر الفن الإيطالي والثقافة التقليدية، والحال نفسها في الإسباني أو الأمريكي اللاتيني أو الآسيوي.

إذ إن الموسيقى والتشكل والتراث، تحضر في أجواء المطاعم والفنادق، لتحكي قصص الشعوب وتناغمها ذلك في أرض دبي. ومن بين أمثلة ذلك؛ مطعم لونا الإيطالي، الذي يستحضر روح الثقافة الإيطالية وتقاليد الضيافة العريقة، ولكنه يمزج ذلك بلمسات عصرية تجعل الأطباق ذات مذاق فريد.

إذ يقع في «فيدا ريزيدنس داون تاون» في شارع برج خليفة بمنطقة وسط مدينة دبي (داون تاون دبي). ومن بين أبرز أطباق قائمة الطعام التي يقدمها لزواره، المعكرونة والبيتزا، إذ تُحضر المعكرونة والعجينة داخل المطعم باستخدام دقيق «كابوتو» الإيطالي، وبيض عضوي، وجبن «بارميجيانو ريجيانو» المُعتّق لمدة 24 شهراً، وتُخبز في فرن كبير مخصص للبيتزا.

أما الأطباق الرئيسة والمأكولات البحرية، فيقدم المطعم مأكولات بحرية طازجة (صيد اليوم)، وأطباق «كرودو» (أسماك نيئة متبلة)، ولحوماً مشوية، وشرائح لحم (ستيك) مُعتّقة جافة.

ومن أمثلة الأطباق الرئيسة: نصف دجاجة مع البروكلي وصلصة «غورغونزولا» (104 دراهم)، وكرات لحم السلطعون «بولبيتا» وسمك القاروص المخبوز مع الزيتون والطماطم، وسمك القد الأسود مع الطماطم المشوية (210 دراهم). ويتميز المطعم بتصميم داخلي أنيق يضم مطبخاً مفتوحاً، وجلسات خارجية، وخدمة صف السيارات، وإطلالات على برج خليفة.

ويقدّم «أتيكو دبي»، الواقع في الطابق الحادي والثلاثين من فندق «دبليو دبي – مينا سياحي» في منطقة مرسى دبي (دبي مارينا)، أطباقاً عصرية من المطبخ الآسيوي والياباني، مع إطلالات خلابة على أفق المدينة، ومرسى دبي، وجزيرة نخلة جميرا. وتشمل قائمة طعامه أصنافاً مثل «كارباتشيو السلمون»، و«تاتاكي اللحم»، و«الجيوزا»، و«الإدامامي»، وحلوى «الموتشي»، ومشروب «الساكي»، وكوكتيل «صن داون نيغروني»، مع توفر خيارات نباتية.

ويتصف «شاليه بيريزكا» الروسي، بكونه راقياً يجمع بين تقديم العروض الترفيهية وجلسات الكاريوكي، ويقع في السطح الغربي لمركز «نخيل مول» في دبي. ويمزج المكان بين المأكولات السلافية التقليدية والعروض الحية. وهو يقدم عروضاً ترفيهية، وكاريوكي، وتعكس برامجه الروح والثقافة والمأكولات الروسية.

وتزخر قائمة الطعام بالأطباق الروسية الكلاسيكية؛ مثل: حساء «البورش»، وفطائر «البلميني»، و«البليني» مع الكافيار الأحمر، وفطائر «البيروشكي» الطازجة من الفرن، و«بيف ستروغانوف»، وكعكة العسل، إلى جانب أطباق الأسماك القادمة من شمال روسيا.

وأما «جيتي لاونج»، فهو وجهة راقية تقع على شاطئ البحر ضمن منتجع «ون آند أونلي رويال ميراج»، في منطقة الصفوح بدبي، ويتميز بتصميمه المعماري العربي المعاصر، كما يوفر إطلالات بانورامية خلّابة وقت الغروب على الخليج العربي، ممتدةً نحو «نخلة جميرا» وأفق منطقة «دبي مارينا». وأبرز ما تضمه قائمة الطعام فيه تشكيلة واسعة من المأكولات، بما في ذلك المازة اللبنانية، والمأكولات البحرية الطازجة، والتاكو، وشطائر «واغيو» الصغيرة.

تنوّع

وفي رحاب الثقافة المتوسطية يحط بنا مطعم «لايون» (LION)، الذي يصنّف مطعماً متوسطياً، حيث إنه يقع في الطابق 62 من فندق «ماندارين أورينتال داون تاون».

ويستند بمفهوم الضيافة إلى شعور الدفء في الاستقبال ضمن منزلٍ خاص. ويعتمد في الطهي على النار المفتوحة، وتستخدم المكونات الموسمية، كما يحتفي بمتعة المشاركة. وفي مكونات مائدته وديكوراته يلتقي المطبخ المتوسطي بفن الطهي على النار المفتوحة.

كما تجتمع المكونات الموسمية الاستثنائية مع أطباق مُعدّة بعناية لتُشاركها مع من تحب، في أجواء تعيد إلى الأذهان ذكرياتٍ عزيزة. وفيه يقوم مطبخ يعتمد على الطهي بالنار المفتوحة بتحويل أجود المكونات المتوسطية إلى أطباق غنية ومثالية للمشاركة، بدءاً من الباستا الطازجة والمأكولات البحرية، وصولاً إلى الباييلا، والأطباق البحرية المشوية، والحلويات الفاخرة؛ يُعد كل طبق بعناية فائقة، ويُقدَّم في أجواء دافئة وأنيقة.