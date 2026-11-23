حطّ ركب "ليالي الشعر: الكلمة المغناة" رحاله في قصر المويجعي، أمس، ليقدّم جلسة جديدة من سلسلة أماسيه الزاخرة بالثقافة والموروث الشعبي تحت عنوان "غريم الشوق"، استحضرت خلالها التجربة الشعرية لأعلام الشعر النبطي الإماراتي: علي بن رحمة الشامسي، وعبد الله بن ذيبان، ومحمد الكوس.

وشارك في الأمسية، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية ضمن فعاليات "مهرجان العين للكتاب"، من 17 إلى 23 نوفمبر 2026، كل من الشعراء: سالم علي بن رحمة الشامسي، وبطي المظلوم، وسلطان الرفيسا، والباحث فهد المعمري، وأدارها الإعلامي حامد المحمدي، فيما أضفى عليها الفنان زايد صقر جمالاً بصوته العذب من خلال أداء قصائد مغنّاة بمرافقة الإيقاعي عبد الله البلوشي.

واستعرض الشاعر بطي المظلوم الدور المحوري الذي أدته مجالس الشعراء في صون الموروث الشعبي، وجمع أعلام القصيدة النبطية وحفظ نتاجهم وتناقله بين الأجيال، منوّهاً إلى التوجيهات السديدة والدعم المباشر للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أسهم في تأسيس هذه المجالس وتكريم شعرائها والارتقاء بمكانتهم.

وتوقف المظلوم عند تجربة الشيخ زايد بن سلطان بوصفه شاعراً متمكناً جمع بين عمق المعنى وسلاسة الأسلوب السهل الممتنع، واعتز باللهجات المحلية والبيئات المختلفة، وحرص على صون التراث الشعري والموسيقي والالتزام بحقوق أصحابه عند تحويل القصائد إلى أعمال غنائية، كما في تجربة قصيدة "خدلّج" للشاعر راشد الخضر التي غناها عبد المحسن في الثمانينيات بعد استئذان أصحاب الحقوق.

ووصف المظلوم ملامح هذه المجالس الممتدّة عبر مناطق الدولة، من الإمارات الشمالية والشارقة ودبي والعين وأبوظبي والمنطقة الغربية، وما ضمّته من رموز وأسماء، من بينهم الشاعر سعيد بن هلال الظاهري، وسلطان بن وقيش، ومحمد بن عبيد، وأحمد راشد الشامسي، ومحمد سعيد الرقراقي وغيرهم، إلى جانب استحضار برامج إذاعية وتراثية مثل "أحضان البادية" في منتصف السبعينيات ودور شعراء كبار مثل علي بن حمد الشامسي في نقل أصوات الشعراء إلى الجمهور.

مكانة

وتوقف الشاعر سالم علي بن رحمة الشامسي عند جوانب من سيرة والده الراحل، وما تميّز به شعره من غزل عفيف وشفاف يخلو من الجرح أو الإساءة ويطرب السامع، إلى جانب اهتمامه بمواكبة تطورات الحياة والمجتمع والنهضة، وما شهدته الحقبة من مستجدات كالهواتف والمعاملات وغيرها.

وأشار المتحدثون إلى أن تجربته مرّت بمرحلتين؛ امتدت الأولى بين العامين 1976 و1977، ثم جاءت مرحلة لاحقة عقب وفاة زوجته في العام 1977 وانتقاله من الشارقة إلى منطقة زراعية، إذ كان يستلهم من تفاصيل الحياة اليومية والمزارع والجيران والقهوة نصوص مكتملة البناء، كما أُنشدت أبيات غزلية منها: "أحبك يا نظر عيني... أحب الأرض التي تمشي عليها"، و"تسمو الروح لجلك واشتريه"، إلى جانب مجاراة شعرية وُصفت بأنها ردّ على قصيدة لعبد الله بن ذيبان.

قصائد راسخة بالذاكرة

من جهته، تطرّق الشاعر سلطان الرفيسا إلى سيرة خاله الراحل الشاعر عبد الله بن ذيبان مستحضراً أثره الشعري وخصاله الإنسانية؛ إذ أشار إلى ما تركه من قصائد راسخة في الذاكرة امتد حضورها وتداولها عبر السنوات ومنذ أواخر السبعينيات، وأنشد أبياتاً تعبّر عن جمال المحبوبة ورفعة مكانتها وتفرّدها بين الناس، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحديث مهما اتسع لا يفي خاله حقه الشعري والأدبي.

وعلى الصعيد الأخلاقي والإنساني، أبرز الرفيسا حرص خاله الدائم على صلة الرحم وعدم انقطاعه عن أخواته وأقاربه وأهله في الذيد وعجمان وغيرها، وسؤاله المتواصل عنهم وتفقّده أحوالهم في كل مكان حتى في ظل ظروف العلاج والتنقل؛ ليظلّ نموذجاً في الوفاء والبر والقرب من الأسرة والمجتمع.

وأثرى الباحث فهد المعمري الأمسية بالحديث عن الفنون الشعرية ولا سيما "الغطو" (أحد الأساليب في كتابة الشعر الشعبي، وهو يشبه الألغاز)، و"الدرسعي" (أسلوب تشفير وتعمية يعتمد على إبدال كل حرف هجائي بحرف آخر مقترن به)، التي استخدمت للترميز وحساب الجُمّل، موضحاً كيف تُستخرج الحروف والمعاني من إشارات ورموز ودلالات متعارف عليها للوصول إلى اسم أو معنى مخفي في إطار من التحدي والبراعة اللغوية بين الشعراء.

وأوضح أن هذه الفنون كانت تُكتسب بالممارسة والتوجيه داخل المجالس منذ بدايات الشاعر، مستحضراً أمثلة وشروحاً توضح كيفية تفكيك الرموز والقرائن داخل الأبيات، وما تمنحه هذه الأساليب للقصيدة من عمق وجمالية خاصة لا تُدرك إلا بفهم قواعدها.

وفي سياق المجاريات وأخلاق الشعراء، استعاد المتحدثون ذكريات العلاقات الاجتماعية بين الشعراء وصداقتهم لبعضهم البعض، واستذكروا مواقف تعكس التواضع والاحترام المتبادل بين روّاد القصيدة، فضلاً عن استعراض قصائد الشوق والعتاب والردود المتبادلة بين الشعراء، واستحضار مروية إنسانية حول صلة الرحم ووفاء الخال لأهله وأقاربه ومشاركاته وحضوره في الذاكرة العائلية.

ويؤكد برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغناة" عبر هذه الأمسية حضوره الفاعل في إضاءة التجارب الشعرية لأعلام الشعر المحلي، وتقديم قراءة حية توثّق سِيَرهم وتُبرز امتداد قصائدهم في الوجدان والغناء؛ ليفتح نافذة معرفية وجمالية متكاملة أمام الشعراء والباحثين ومحبي الشعر النبطي على حد سواء، ويصون ذاكرة الكلمة الإماراتية للأجيال الحاضرة والقادمة.