تواصل جمعية المسرحيين في الإمارات، تحضيراتها الخاصة بإطلاق الدورة العشرين من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، التي ستبدأ في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر القادم بإمارة الشارقة، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقامت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بتشكيل لجنة لاختيار العروض الجيدة والمتميزة، من أجل عرضها خلال ليالي المهرجان، وتكونت اللجنة من كل من الفنانين: فيصل علي، وعبدالرحمن الملا، ومحمد الرميشي، إذ ستشاهد اللجنة خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر، 12 عرضاً مسرحياً أنتجتها الفرق المسرحية المحلية، المسرحيات المتقدمة هي: «طبشورة» تأليف نصر الدين عبيدي، إخراج ماجد المعيني من إنتاج مسرح الشارقة الوطني. ومسرحية «هناك شيء مفقود» من إنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني، تأليف حميد فارس، إخراج محمد حاجي. ومسرحية «علمني جدي»، تأليف وإخراج عبدالله صالح لمسرح دبي الوطني.

ومسرحية «الرحيق الذهبي» تأليف ماجد الشامسي، إخراج علي بيشوة، ومسرحية «مملكة النخيل» تأليف فاطمة الأنصاري، إعداد طلال محمود، إخراج حسين الأنصاري ومن إنتاج جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح. ومسرحية «عند السابعة» من إنتاج جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، تأليف نجوى إبراهيم، إخراج يوسف المغني.

ومسرحية «بونو والألعاب» لمسرح الفجيرة، تأليف وإخراج صابر رجب، ومسرحية «حوي جدي» تأليف معتز بن حميد، إعداد وإخراج سالم التميمي، ومن إنتاج مسرح دبي الأهلي. ومسرحية «أعماق أزوريا» تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن مايد القاسمي، إخراج عبدالله الحريبي، إنتاج مسرح خورفكان للفنون. ومسرحية «نور والوحش الذهبي» تأليف أحمد الماجد، إخراج حمد عبدالرزاق، إنتاج مسرح عجمان الوطني.

ومسرحية «زرافينو» من إنتاج جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تأليف هيثم الشنفري، إخراج إبراهيم القحومي.

وتختتم اللجنة مشاهداتها للعروض بمسرحية «المفتاح المفقود» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، تأليف معاذ جمال، إخراج محمد إسماعيل.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، رئيس المهرجان، إسماعيل عبدالله: «نواصل في هذه الدورة عملنا على ترسيخ مكانة مسرح الطفل في المجتمع، والارتقاء بعروضه عبر بوابة هذا المهرجان الذي يحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه الداعمة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى المسرح المحلي».

وأضاف: «شهدت هذه الدورة إقبالاً كبيراً في المشاركات من قبل الفرق المسرحية، بعد أن تحول المهرجان إلى منارة مسرحية لها وزنها وثقلها في المشهد المسرحي المحلي، ونطمح في دورته العشرين، لأن نشاهد دورة متميزة في كافة النواحي، من أجل أن يواصل المهرجان ألقه وحضوره، ويحافظ على تفاعل الأطفال وعوائلهم الكريمة معه، باعتباره منطقة للتسلية والفائدة واكتشاف عوالم المسرح».