شكل ملتقى الشارقة للخط بدورته الثانية عشرة، الذي أقيم من 7 أكتوبر حتى 15 نوفمبر، تحت شعار «الميزان»، بمشاركة أكثر من 145 فناناً وخطاطاً، مساحة واسعة للمبدعين والفنانين للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم من خلال لوحات تنبض بألوان وأحاسيس تدمج بين دقة الميزان وعمق الفن.



واختارت الفنانة التشكيلية الإماراتية فاطمة الحمادي عنوان «نبض حرف» لمعرضها الشخصي ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط، وأوضحت في حديثها لـ«البيان»، أن النبض هو مقياس مشاعر الإنسان، سواء كان نبض القلب أو نبض الدم الذي يلعب دوراً أساسياً في حياة الإنسان، وبالنسبة لها كفنانة حروفية النبض هو لون وحرف. وتعتبر أن عملها يقوم على معادلة أساسية قوامها لون وحرف، حيث يشكل النبض روح تكوين اللوحة.



وأكدت الفنانة أن أساس العمل الفني الحروفي يعتمد على الميزان، تماماً كما يُقال دائماً في القواعد التقليدية إن ميزان الحرف النقطة. وفي لوحاتها، تجسد هذا الميزان من خلال توزيع النقاط، معتبرة إياها نقطة الارتكاز التي توازن بين الحروف والألوان بحسب الحالة الشعورية للوحة، سواء كانت تعكس الفرح، الاندهاش، الاستمتاع، أو حتى الحزن.



وأضافت أن معظم أعمالها في المعرض تغلب عليها درجات اللون الأزرق (باستثناء لوحة خضراء واحدة وظفت فيها درجات اللون الواحد)؛ وذلك لميل الفنانة الشخصي لهذا اللون الذي يستهويها. وعن سر هذا الارتباط الممتد لأكثر من 15 إلى 17 سنة من مسيرتها في الفن، قالت: «كلما اكتسب الفنان خبرة وتجارب، يبتدئ الهدوء والسكينة لديه.. وبالنسبة لي، في لوحاتي، اللون الأزرق هو الهدوء والسكينة والارتكاز على محتوى اللوحة».



وبرزت في أعمال الفنان جمال السويدي قراءة معمّقة لتقنيات العمل الفني، استحضر من خلالها مقاربة لافتة بين عملية تكوين اللوحة الحروفية والبناء الهندسي؛ إذ رأى أن كليهما يقوم على أسس من التوازن والدقة والتنظيم. وانطلاقاً من هذا التصور، وبعد بحث ودراسة معمّقين، تبلورت لديه قناعة مفادها أن البناء، أياً كان شكله، لا يمكن أن يستقيم من دون ميزان يضبط عناصره ويحقق توازنه، وهو ما لخّصه في عبارته: «بدون الميزان لا يستقيم البنيان».



وأوضح الفنان جمال السويدي أن فكرة عمله الفني «القصب» تستلهم القصب بوصفه الأداة التقليدية التي اعتمد عليها الخطاطون الأوائل في تشكيل الحروف العربية، وتوظيفه في مختلف أنماط الخطوط المنبثقة من لغة الضاد. وفي مقاربة فنية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، استعان السويدي بخامات حديثة، من بينها الأكريليك والطبقات المتداخلة، ليقيم حواراً بصرياً بين عراقة القصب وحداثة المادة، مستحضراً في الوقت ذاته إرث الحضارات القديمة، ولا سيما الصينية واليابانية، والتي وظفت القصب في ممارساتها الفنية. ومن خلال هذا التمازج، يقدم السويدي عملاً تتناغم فيه البساطة مع العمق، وتتداخل فيه الأبعاد الجمالية والفلسفية، في تجربة فنية تستحضر الذاكرة الحضارية برؤية معاصرة.



وتابع عن سر اختياره للون الأزرق، قال إن ارتباطه به يعود إلى دلالاته المرتبطة بالطبيعة والعمق؛ فالبحر والسماء وأعماق المحيطات تتدرج ألوانها بازدياد عمقها؛ فالقيعان العميقة تزداد زرقة وقتامة، بينما تبدو البحار الضحلة أو المعرضة للضوء فاتحة، مشيراً إلى أنه وبعد تجارب طويلة، استقرت قناعته على هذا اللون لقدرته على منح العمل الفني عمقاً وأبعاداً جمالية قوية.