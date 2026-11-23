شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في احتفالية عيد الاتحاد الـ55 التي نظمها مركز دبي لبحوث السياسات العامة «بحوث»، حيث ألقى عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلمة تناولت مجموعة من المعاني الوطنية المرتبطة بالانتماء والمواطنة والقيم المجتمعية، ودورها في مسيرة دولة الإمارات وتماسك مجتمعها.

وجاءت مشاركة المركز انطلاقاً من رسالته في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية وإبقاء القيم التي نشأ عليها المجتمع الإماراتي حاضرة في حياة أفراده، بما يجعل الاحتفاء بالوطن مناسبة لاستحضار مسؤولية الإنسان تجاه مجتمعه، وليس مجرد تعبير عن الفخر بما تحقق من إنجازات.

ركز بن دلموك في كلمته على مفهوم الوطنية، مؤكداً أنها ترتبط أولاً بشعور الإنسان بالانتماء الحقيقي إلى وطنه، وما يحمله هذا الانتماء من اعتزاز وحرص ومسؤولية تجاه المكان والمجتمع. وفرّق في حديثه بين مفهومي الوطنية والمواطنة، موضحاً أن الوطنية تعبّر عن عمق الارتباط بالوطن، بينما تظهر المواطنة في كيفية ترجمة هذا الانتماء إلى سلوك ومواقف وأفعال في الالتزام بالمسؤولية، والإخلاص في العمل، واحترام الآخرين، والمشاركة الإيجابية في حماية مكتسبات المجتمع والإسهام في تقدمه.

ودعا الشباب وأفراد المجتمع إلى أن يكونوا مؤثرين لا متأثرين، وأن ينطلق تأثيرهم من شخصيتهم الوطنية وقيمهم التي نشأوا عليها، مؤكداً أن قوة الإنسان تكمن في قدرته على الانفتاح أمام العالم مع الاحتفاظ بالثوابت التي تمنحه هويته وخصوصيته.

أخلاق صنعت مكانة

تناول الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في كلمته، الدور الذي أدته القيم والأخلاقيات الإماراتية الأصيلة في تكوين الصورة التي تحظى بها الدولة اليوم، مشيراً إلى أن ما يجعل الإمارات وجهة لملايين الأشخاص من مختلف الجنسيات والثقافات لا يرتبط بالفرص والتطور وحدهما، وإنما أيضاً بما يجدونه في مجتمعها من احترام وأمان وحسن معاملة وتعايش. وأكد أن هذه البيئة لم تتشكل من فراغ، وإنما قامت على إرث أخلاقي أرساه أهلنا الأولون، وجعلت الصدق والكرم وحفظ الحقوق واحترام الإنسان جزءاً من طبيعة المجتمع وطريقة تعامله مع الآخرين.

وأوضح أن استمرار التقدم والازدهار يرتبط بالمحافظة على هذا الرصيد، لأن القيم ليست جانباً منفصلاً عن التنمية، بل أحد العناصر التي صنعت الثقة بالمجتمع الإماراتي وأسهمت في تعزيز جاذبيته ومكانته. وأشار بن دلموك إلى أن مسؤولية الأجيال الحالية تتمثل في الحفاظ على هذه الصورة وتطويرها، بحيث يبقى المواطن الإماراتي معروفاً بأخلاقه وسلوكه وإحساسه بالمسؤولية بقدر ما يُعرف بإنجازه ونجاحه.

من الأسرة إلى الفريج

وتطرق بن دلموك إلى مفهوم التكاتف الاجتماعي، مؤكداً أن قوة المجتمع تبدأ من وحداته الأولى، وأن العلاقة المتينة داخل الأسرة تمتد آثارها إلى الفريج ثم إلى المجتمع بأكمله. وأشار إلى أن المجتمع الإماراتي عرف عبر تاريخه قيمة التقارب والسؤال عن الآخر والوقوف معه، وأن هذه العلاقات شكّلت شبكة من الثقة والمسؤولية المتبادلة حافظت على تماسك الناس وعززت قدرتهم على مواجهة الظروف والتحديات.

وأكد أن المحافظة على صلة الرحم، والاهتمام بالجار، وتحمل المسؤولية تجاه أفراد المجتمع، تمنح مفهوم الوطنية بُعده العملي، لأن الانتماء للوطن يبدأ من طريقة تعامل الإنسان مع أقرب الدوائر المحيطة به.

إشادة وتكريم

من جانبه، ثمّن محمد باهارون، مدير عام مركز دبي لبحوث السياسات العامة «بحوث»، مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الاحتفالية، مشيداً بالدور الذي يؤديه المركز في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الإماراتي، وما يقدمه من مبادرات تسهم في إبقاء القيم الوطنية حاضرة في وعي المجتمع.

وفي ختام الاحتفالية، كرّم عبد الله حمدان بن دلموك تقديراً لدوره البارز في صون الموروث الوطني وتعزيز الهوية الإماراتية، وإسهاماته المستمرة في ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة ونقلها إلى الأجيال بما يحافظ على حضورها واستمراريتها في المجتمع.