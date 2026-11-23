زار معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب 2026، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تحت شعار «واحة الحكايات».

وتجوّل معاليه، يرافقه وفد من المركز في أروقة المهرجان وأجنحة دور النشر، والمؤسسات الثقافية والتعليمية المشاركة، مطّلعاً على أحدث الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية والتراثية، والمبادرات النوعية التي تسهم في إثراء الحراك الثقافي والمعرفي في مدينة العين، وتعزيز مكانة اللغة العربية، وترسيخ ثقافة القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، وطلبة الجامعات والمدارس.

وأعرب معالي زكي نسيبة عن إعجابه بزيادة أعداد دور النشر والعارضين المشاركين هذا العام، وما يشهده المهرجان من إقبال جماهيري يمثل فئات المجتمع كافة، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس نجاح مركز أبوظبي للغة العربية في إعداد برامج تناسب الجمهور وتوثق صلته بمصادر المعرفة المختلفة وفي مقدمتها الكتاب.

وقال معاليه، إن مهرجان العين للكتاب صار وجهةً ثقافيةً رائدةً في المنطقة، ارتبط اسمه بمدينة العين، لأنه يلبي تطلعات المجتمع ويعزز حراكها المعرفي، مثمّناً المشاركة الفاعلة لجامعة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في محور «الفصل التالي» بوصفها شريكاً استراتيجياً رئيساً لمركز أبوظبي للغة العربية؛ ما يعكس التكامل الأكاديمي والثقافي الذي يسهم في تمكين الطلبة والشباب، وترسيخ ثقافة البحث العلمي والإبداع.

وحضر معالي زكي نسيبة جانباً من الفعاليات والجلسات الحوارية المدرجة ضمن برنامج المهرجان، مبدياً إعجابه بالمستوى التنظيمي الرفيع، وتنوّع المسارات الثقافية والفنية التي تواكب «عام الأسرة»، وتحتفي بتتويج مدينة العين عاصمةً للسياحة العربية للعام 2026. وأشاد بالنجاح الجماهيري، الذي يحققه برنامج «ليالي الشعر:

الكلمة المغناة»، وجلساته التي تسهم في تعزيز مكانة وحضور الشعر النبطي محلياً وعربياً، مثمّناً دوره الحيوي في صون الموروث الشعري الإماراتي، وإحياء فنون القصيدة المغناة، وتحفيز الناشئة على خوض ميادين الشعر النبطي، وربطها بجذورها الثقافية وهويتها الوطنية في قالب إبداعي ومعرفي.